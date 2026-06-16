El sótano de una casa escondía la mayor plantación de marihuana de los últimos 12 años en un pueblo de Toledo

La Policía Local de la localidad toledana de Añover de Tajo ha desmantelado la mayor plantación de marihuana en el municipio de los últimos 12 años. El sótano de un chalet adosado escondía más de 650 plantas, 10 kilos de cogollos y marihuana picada para cremas cuyo valor total asciende a unos 200.000 euros.

Desde hace semanas, los agentes hacían seguimiento a esta vivienda tras el aviso de varios vecinos por el fuerte olor a cannabis en la zona. Por medio de un dron detectaron una elevada cantidad de aparatos de aires acondicionados instalados en el patio.

Fue este lunes cuando las autoridades accedieron al lugar y lograron detener a una persona de 40 años que apunta a ser el cuidador, según han informado fuentes policiales a EFE. La previsión es que este martes el detenido pase a disposición judicial. La principal hipótesis que manejan los agentes es que tal cantidad de droga "iba destinada para gente de Madrid".