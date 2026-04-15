La Policía Nacional detiene a una tercera persona vinculada a la muerte violenta de un hombre en Hellín (Albacete)

La Policía Nacional ha detenido a una tercera persona relacionada con la muerte violenta de un hombre en plena calle de Hellín (Albacete) en la noche del pasado sábado.

Los investigadores señalan a una de estas personas como la autora material de la muerte y a las otras dos como colaboradoras, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Albacete a Efe.

El suceso ocurrió el sábado 11 de abril en la calle Cantarería, una zona transitada del municipio, donde el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió a las 23:46 horas una llamada alertando de la presencia de un hombre inconsciente en la calle.

Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil, cuyo personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de la víctima, así como agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional que se encargaron de la investigación.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha confirmaban a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Hellín, plaza número 2, en funciones de guardia, ha abierto unas diligencias que se encuentran bajo secreto de sumario.

No obstante, poco después de suceso trascendió la detención de un hombre de 25 años mientras que este martes se confirmaba la segunda detención.