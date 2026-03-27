Retenciones kilométricas en la A-3 sentido Valencia por una colisión entre al menos cinco vehículos en Cuenca

Imagen de las retenciones captada por las cámaras de la DGT.

Una colisión múltiple entre varios vehículos -las primeras informaciones apuntan a entre cinco y ocho- ha provocado retenciones kilométricas y el corte total de la autovía A-3 en sentido Valencia durante varios minutos a la altura de La Hinojosa (Cuenca).

El percance ha tenido lugar pasadas las 15:30 horas a la altura del kilómetro 151, según ha confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil para asegurar la zona y gestionar el tráfico, así como una ambulancia de soporte vital básico para atender a los afectados.

Estas mismas fuentes han precisado que en este momento los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona, por lo que no hay datos de heridos.

Cabe recordar que este accidente se ha producido justo después de que la Dirección General de Tráfico (DGT) pusiera en marcha el operativo especial con motivo de las vacaciones de Semana Santa ante una estimación de 2,9 millones de desplazamientos solo en las carreteras de Castilla-La Mancha.