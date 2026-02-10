Dos detenidos tras desmantelar un punto de venta de droga en el Polígono de Toledo y recuperar 100 objetos robados

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Local de Toledo ha permitido desmantelar un punto de venta de droga en el barrio de Santa María de Benquerencia, incautar más de seis kilos de cocaína, hachís y marihuana, y recuperar unos 100 objetos robados que se utilizaban para el pago de la droga.

La operación se ha saldado con la detención de dos hombres, de 27 y 45 años, siendo este último el principal investigado, que utilizaba su vivienda para vender las sustancias y contaba con trasteros supuestamente alquilados donde se almacenaban los objetos robados.

Entre los hallazgos figuran 12 bicicletas, tres patinetes eléctricos, dos ordenadores, 37 móviles y 35 herramientas. Muchos de los propietarios de estos objetos ya han sido identificados para su devolución.

Material incautado durante la operación. Policía Nacional

El subdelegado del Gobierno, Carlos Devia, y responsables policiales informaron en rueda de prensa de que la operación comenzó tras una información trasladada por la Policía Local en noviembre de 2025 y se centró en un inmueble ubicado en una zona considerada "conflictiva respecto a la delincuencia y drogas".

Transacciones diarias

El registro culminó el pasado jueves 5 de febrero con la incautación de 2.118 gramos de cocaína, 2.302 de hachís, 2.361 de marihuana y 14.950 euros en efectivo.

Según el jefe del Grupo de Estupefacientes, Francisco M. Acebedo, en la vivienda se realizaban transacciones diarias a las que acudían entre 30 y 40 personas, por lo que la operación requirió vigilancias discretas y sofisticadas, con apoyo del perro K-9 de la Policía Local.

El jefe del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Policía Nacional, Raúl Jiménez, ha destacado que muchos de los objetos recuperados procedían de robos, y su intervención fue clave para localizar y devolver los bienes a sus legítimos propietarios.

El subdelegado Carlos Devia ha resaltado el "excelente trabajo conjunto" de la Policía Nacional y la Policía Local de Toledo, y subrayó que la coordinación diaria entre ambos cuerpos es fundamental para este tipo de operaciones.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con este punto de venta de droga.