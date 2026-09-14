Satse pide refuerzos al Sescam para evitar "los problemas" de cada año en la campaña de gripe: "Estamos sobrecargados"

El Sindicato de Enfermería SATSE en Castilla-La Mancha ha reclamado al Sescam reforzar las plantillas de Atención Primaria ante la campaña de vacunación de gripe y COVID-19 para evitar las demoras y dificultades que, según advierte, se repiten cada año.

SATSE sostiene que las actuales plantillas de enfermeras y enfermeros de los centros de salud se encuentran ya "muy sobrecargadas" y que el aumento de actividad que supondrá la campaña requiere incorporar más profesionales para garantizar que la vacunación se pueda realizar "en tiempo y forma".

El sindicato señala que el Sescam prevé administrar más de 540.000 dosis, lo que supondrá un incremento "muy importante" de la actividad en los centros de Atención Primaria durante las próximas semanas.

La organización recuerda que el trabajo de Enfermería durante la campaña no se limita a administrar las vacunas. Antes de la inoculación, las profesionales realizan labores de prevención y sensibilización, mientras que posteriormente deben encargarse del registro, la detección de posibles efectos adversos y, cuando sea necesario, el seguimiento de las personas vacunadas.

SATSE advierte de que, si no se cuenta con suficientes enfermeras, este proceso puede ralentizarse y generar dificultades especialmente en las zonas rurales, donde el sindicato reclama que se garantice el acceso a la vacunación de toda la población.

"Si queremos alcanzar los porcentajes de cobertura establecidos en la estrategia nacional de vacunación, debemos en todo momento facilitar y garantizar el tiempo que estas enfermeras tienen destinado al proceso integral de vacunación", afirma la organización.

La estrategia nacional establece como objetivo alcanzar una cobertura del 75 % entre las personas mayores y del 60 % en el caso de las mujeres embarazadas y los niños de hasta 59 meses, según recuerda SATSE.

El sindicato reclama por ello al Sescam que tenga en cuenta las necesidades de los centros de salud y asegure que la campaña se desarrolla de forma "ágil, eficiente y eficaz".

"Un déficit estructural de profesionales"

SATSE sitúa el origen de estas dificultades en el déficit estructural de profesionales de Enfermería y reclama una solución a largo plazo que permita responder a las necesidades del sistema sanitario y de la población.

En este sentido, recuerda que continúa pendiente de aprobación la Ley de ratios de enfermeras, una iniciativa impulsada por el sindicato mediante una Iniciativa Legislativa Popular que busca garantizar una dotación adecuada de estos profesionales en centros de salud, hospitales y centros sociosanitarios.

Para SATSE, la falta de refuerzos durante las campañas de vacunación no solo repercute en este proceso. El sindicato señala que la necesidad de priorizar durante semanas la vacunación puede impedir que las enfermeras desarrollen otras actuaciones de prevención y promoción de la salud o atiendan a pacientes crónicos y pluripatológicos, tanto en los centros sanitarios como en sus domicilios.

La organización considera que las dificultades que se producen durante las campañas de vacunación son "un ejemplo más de los errores recurrentes que se cometen todos los años", pese a que, según apunta, se conoce con antelación el incremento de actividad que generan.

SATSE relaciona además esta falta de previsión con las situaciones de saturación que se producen posteriormente durante los meses de mayor incidencia de la gripe y otros virus respiratorios.