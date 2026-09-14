Page pone fecha a la ampliación del Hospital Mancha Centro: las obras arrancarán "a partir de noviembre"

Las obras de ampliación y modernización del Hospital Universitario Mancha Centro de Alcázar de San Juan comenzarán a partir del próximo mes de noviembre, según ha avanzado este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El anuncio se produce apenas un mes después de que el Gobierno regional adjudicara por 68 millones de euros los trabajos a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

La previsión trasladada entonces por la Consejería de Sanidad apuntaba a que las obras comenzarían aproximadamente a mediados de octubre y tendrían un plazo de ejecución de 35 meses.

El proyecto contempla una inversión total de 76,2 millones de euros y supondrá actuar sobre 24.557 metros cuadrados, de los que 10.430 corresponden a la reforma del edificio existente y 14.126 a nuevas construcciones. Una vez finalizados los trabajos, el complejo hospitalario alcanzará los 87.561 metros cuadrados de superficie construida.

La actuación permitirá ampliar la capacidad del centro hasta las 345 camas e incorporar nuevos espacios asistenciales y de apoyo. Entre las actuaciones previstas figuran un bloque quirúrgico con siete quirófanos, una unidad de cirugía mayor ambulatoria con tres quirófanos y un hospital de día con 64 puestos.

También se crearán nuevas áreas de consultas externas especializadas y se reforzarán los servicios de endoscopias, oncología y hematología, nefrología, cardiología y neumología, además de nuevos espacios para laboratorios, farmacia, banco de sangre y áreas docentes.

Proyecto planteado por fases

La intervención constituye la tercera fase de la transformación del Hospital Mancha Centro. El Gobierno regional recordó en marzo que el proyecto inicial había quedado paralizado en 2012 y que desde 2015 se habían ejecutado distintas obras necesarias en el complejo.

Ahora, la actuación busca adaptar el centro a las nuevas demandas asistenciales, ampliar su cartera de servicios y mejorar también las áreas destinadas a docencia e investigación.

La adjudicación de las obras se produjo en agosto, cuando el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, explicó que la empresa adjudicataria dispondría de algo más de un mes para organizar los trabajos una vez firmado el contrato. En aquella fecha, la estimación aproximada era comenzar alrededor del 15 de octubre.

Durante su intervención de este lunes, García-Page también ha anunciado otras actuaciones relacionadas con la sanidad regional.

En concreto, ha avanzado que el Consejo de Gobierno aprobará este martes tres mesas de diagnóstico para el cáncer de mama que, según ha asegurado, estarán entre "las más avanzadas" que existen actualmente.

Una de ellas se instalará en el Hospital de Ciudad Real, otra en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Albacete y una tercera en Guadalajara.