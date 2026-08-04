Castilla-La Mancha extenderá las transfusiones sanguíneas prehospitalarias a las UVI móviles desde septiembre

El Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará el próximo mes de septiembre la implantación de la transfusión sanguínea prehospitalaria en las UVI móviles del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), convirtiéndose de nuevo en la primera comunidad autónoma en incorporar este servicio a las unidades terrestres de emergencias.

El despliegue comenzará con una UVI móvil de Guadalajara y se ampliará progresivamente hasta contar con un vehículo habilitado en cada una de las cinco provincias.

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante una visita a la base del helicóptero sanitario Gigante 4, en Toledo, donde ha explicado que este nuevo paso permitirá seguir acercando la medicina crítica al lugar donde se produce la emergencia y mejorar la atención a pacientes con hemorragias graves.

Visita al helicóptero Gigante 4 para poner en valor la transfusión sanguínea prehospitalaria. JCCM

Fernández Sanz ha señalado que esta nueva fase llega después de culminar la implantación de la transfusión sanguínea prehospitalaria en los cuatro helicópteros sanitarios del SESCAM, tras incorporar recientemente las aeronaves con base en Toledo y Albacete.

Un tratamiento decisivo para salvar vidas

Castilla-La Mancha fue la primera comunidad autónoma en poner en marcha este programa con medios aéreos y continúa siendo la única que mantiene esta prestación operativa durante las 24 horas del día.

El consejero ha explicado que, en una primera etapa, el objetivo es dotar a una UVI móvil de cada provincia de la capacidad para realizar transfusiones sanguíneas, aunque todavía está por determinar en qué bases se ubicarán estos recursos.

"Nuestro compromiso no termina aquí. El siguiente paso será llevar esta capacidad también a las unidades terrestres para seguir acercando la medicina crítica avanzada allí donde se encuentra el paciente. Queremos que el tiempo juegue cada vez más a favor de la vida", ha afirmado.

Visita al helicóptero Gigante 4 para poner en valor la transfusión sanguínea prehospitalaria. JCCM

Fernández Sanz ha destacado que el programa terrestre funcionará con los mismos estándares de seguridad, trazabilidad y protocolos que las transfusiones realizadas en los hospitales, garantizando la correcta conservación y administración de los componentes sanguíneos en cualquier intervención.

"Hoy podemos decir que cualquier ciudadano de Castilla-La Mancha que sufra una hemorragia grave y precise una transfusión urgente puede recibir ese tratamiento incluso antes de llegar al hospital", ha subrayado el consejero. "Estamos acercando la medicina crítica al lugar donde se produce la emergencia, porque en estos casos cada minuto cuenta".

En este sentido, ha recordado que la transfusión precoz resulta determinante para aumentar la supervivencia de pacientes con hemorragias masivas provocadas por accidentes de tráfico, traumatismos graves, hemorragias digestivas, roturas de aneurisma u otras situaciones críticas.

Según ha señalado, la evidencia científica indica que cada minuto de retraso en el inicio de un protocolo de transfusión masiva incrementa la mortalidad aproximadamente un cinco por ciento. "Cada minuto que ganamos es un cinco por ciento más de vida que damos al paciente", ha recalcado.

Un modelo pionero consolidado

La ampliación a las UVI móviles se produce después de que el Gobierno regional haya completado el despliegue de este servicio en los cuatro helicópteros sanitarios del SESCAM.

Estas aeronaves no solo realizan transfusiones a los pacientes durante las emergencias, sino que también funcionan como "bancos de sangre volantes", pudiendo suministrar componentes sanguíneos a otras unidades cuando la situación lo requiere y reforzando así la capacidad de respuesta del sistema sanitario regional.

Hasta la fecha, el SESCAM ha realizado 134 transfusiones sanguíneas extrahospitalarias, la mayor actividad registrada por un sistema regional de emergencias en España. Además, Castilla-La Mancha continúa siendo la única comunidad autónoma que mantiene este servicio operativo las 24 horas del día.