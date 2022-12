Nueva campaña para la detección precoz del segundo cáncer más frecuente en Castilla-la Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha animado a los ciudadanos y ciudadanas de la región a seguir participando en la tercera campaña del Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal, la segunda neoplasia más frecuente en hombres después del cáncer de próstata y también la segunda en mujeres tras el cáncer de mama.

La directora general del Sescam, Regina Leal, ha recordado que el programa está destinado a detectar este tipo de cáncer en sus etapas iniciales en las que tiene un mejor pronóstico, un tratamiento mucho menos agresivo y una supervivencia superior al 90%.

Se trata de un programa dirigido a hombres y mujeres de entre 50 y 69 años, que se realiza a través de un test de sangre oculta en heces. Una prueba sencilla e indolora, que es el primer paso del proceso para detectar un tumor en sus etapas iniciales o las lesiones premalignas que lo originan, explica la Junta en una nota de prensa.

José Antonio Ballesteros, director general de Asistencia Sanitaria; y Regina Leal, directora gerente del Sescam.

La captación de la población diana volverá a hacerse a través de una carta que se envía al domicilio, en la que se explica el programa y el beneficio que representa participar en él. En esa carta, se invita a la población a acudir a su centro de salud o consultorio local para recoger el kit, que incluye el test. Si el test es positivo, se aconseja la realización de una colonoscopia.

Tal y como ha explicado Leal, la novedad que se ha introducido está precisamente en la carta y en su contenido. Y es que, hasta ahora, tanto los pacientes que eran invitados por primera vez para participar en el programa, como a los que se contactaba de forma sucesiva, recibían la carta en su domicilio y, si querían participar en el cribado, debían pedir cita con su enfermera y desplazarse a su centro sanitario a recoger el kit para hacerse el test de sangre oculta en heces.

Con el fin de seguir mejorando la participación de los ciudadanos y ciudadanas en este programa de cribado ‘que puede salvar vidas’, desde este mes de noviembre se ha empezado a incluir el kit y las instrucciones para la realización del test dentro del sobre que se envía a aquellas personas que son invitadas de forma sucesiva, que ya han participado anteriormente y conocen su dinámica. Ya han sido remitidas 383 cartas que contienen el kit en su interior.

"Una vez que se realizan la prueba, la pueden entregar en su centro de salud o consultorio sin necesidad de solicitar ninguna consulta adicional", ha señalado Leal, quien ha añadido que "nuestro objetivo es facilitar al máximo la realización de la prueba, eliminando cualquier barrera que pueda existir para ello".

Desde la extensión del programa a toda la región, en julio de 2016, han sido invitados a participar por primera vez 599.117 personas y 473.370 de forma sucesiva. En la mayoría de las gerencias ya van por la tercera ronda de cribado.

En cuanto a los porcentajes, entre los participantes en la primera invitación, la positividad se sitúa en torno 7,27%, mientras que entre los que han han recibido la invitación de manera sucesiva este porcentaje se sitúa en el 6,77%.

La Consejería de Sanidad ha informado que desde el inicio del programa, el número total de colonoscopias de cribado realizadas asciende a 23.982, tanto primeras como sucesivas. De ellas, el número de personas a las que se ha detectado algún tipo de adenoma es 14.810. Y lo más importante, han sido 3.927 las personas a las que se ha detectado adenomas de alto riesgo y 1.097 con cáncer invasivo.

"De no haberles diagnosticado por esta vía, según la evidencia internacional, casi la mitad no vivirían a los cinco años", ha reiterado Leal, quien ha insistido en que, de no haber sido captadas y estudiadas en un tiempo razonable, sus vidas habrían cambiado de manera ostensiblemente.

