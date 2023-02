Siete consejos de una nutricionista albaceteña para perder peso sin "dietas milagro"

Con la entrada de año son muchas las personas que se marcan como propósito perder esos kilos de más y algunas de ellas optan por recurrir a las "dietas milagro" para adelgazar de forma rápida y fácil. Sin embargo, intentar bajar de peso sin esfuerzo y sin ejercicio físico no es la solución y conlleva serios riesgos para la salud.

Existe la dieta de la col, la de la piña, la de las proteínas... Y todas ellas garantizan perder varios kilos al mes sin apenas darse cuenta, pero la clave no está en eliminar o restringir alimentos de nuestra dieta, sino en introducir buenos hábitos que se puedan mantener en el tiempo.

Ana María Sánchez, nutricionista en la Clínica Atlas de Albacete, ofrece algunas claves para cumplir el propósito de perder de peso de forma saludable:

1. Olvidarse de la 'operación bikini'

Para Sánchez, lo más importante es olvidarse de la famosa 'operación bikini', ya que lo rápido y fácil no existe y recurriendo a "dietas milagro" será mucho más fácil recuperar el peso pedido y conseguir el conocido efecto rebote. Por ello, recomienda seguir una dieta que se pueda mantener el tiempo, que se adapte a las condiciones físicas de cada uno y que evite la carencia de nutrientes para no comprometer la salud física y mental.

2. Consumir más alimentos de origen vegetal

En segundo lugar, la nutricionista aconseja introducir en el día a día más alimentos de origen vegetal -frutas, verduras, hortalizas, frutos secos, legumbres, cereales integrales, etc- y restringir el consumo de productos de origen animal -pescado, carnes, láctos y huevos-. Además, hay que recurrir a carnes rojas ocasionalmente y muy excepcionalmente a carnes procesadas.

3. Evitar bebidas alcohólicas

También es fundamental para adelgazar evitar el consumo de bebidas alcohólicas, ya que contienen gran cantidad de calorías vacías que el cuerpo no puede convertir en energía y, además, afectan negativamente a la función metabólica.

4. No obsesionarse con la báscula

Según explica la experta, no hay que obsesionarse con las cifras de la báscula, ya que lo importante es disminuir el porcentaje corporal graso y mantener o aumentar la masa muscular, por lo que el peso puede no variar. En el caso de las "dietas milagro" se pierden líquidos y, si se mantienen en el tiempo, también músulo, pero "realmente no funcionan".

5. Marcarse objetivos realistas

Para adelgazar con salud y evitar frustraciones hay que marcarse unos objetivos que sean realistas y alcanzables. Por ello, Sánchez recomienda ponerse en manos de un dietista colegiado y actualizado. "Todos los cambios que vayamos haciendo y adquiriendo deben poder mantenerse en el tiempo, por lo que es importante contar con la ayuda de un profesional que nos vaya ayudando en este camino", señala. Asimismo, aconseja no dejarse llevar por cánones de belleza marcados por la sociedad y evitar compararse con otras personas.

6. Hacer ejercicio y mantenerse activo

Es importante acompañar todo lo anterior de una buena rutina de ejercicio físico -contando también con la ayuda de un profesional- e intentar mantenerse activo. Para ello, se puede ir andando al trabajo, subir y bajar escaleras o bajarse del bus unas cuantas paradas antes. Se trata de pequeños esfuerzos que contribuirán a mantenerse en forma.

7. Tener un sueño reparador

Por último, lo ideal es dormir ocho horas para que nuestro organismo se recupere de la jornada anterior y empiece el día cargado de energía. Dormir bien y hacerlo el tiempo suficiente nos ayuda a estar sanos y a regular nuestro peso.

