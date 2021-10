Bertín Osborne, el duro golpe que ha ensombrecido su nuevo disco: "Destruido por dentro"

Momento agridulce para Bertín Osborne. Y es que coincidiendo con la publicación de su nuevo disco, 'Cuarenta años son pocos', el cantante sufría uno de los peores golpes de su vida, la muerte de su mejor amiga, Mercedes Domecq Ybarra, viuda del rejoneador y ganadero Fermín Bohórquez.

Sin embargo, sobreponiéndose a su abatimiento y demostrando su profesionalidad, el artista ha presentado con la mejor de sus sonrisas y la sencillez que le caracteriza, su nuevo trabajo discográfico, con el que conmemora las 4 décadas que lleva sobre los escenarios, dejando claro que queda Bertín, como mínimo, para otros 40 años.

"Yo debía estar destruido en mi casa pero lo estoy por dentro", ha confesado, asegurando que aunque "ayer se murió mi mejor amiga, hay que buscar el lado positivo a las noticias malas". "Me he levantado y pensado qué haría mi madre y me diría sal y hazlo bien y diviértete", ha añadido.

Y dicho y hecho, Bertín se enfudó la mejor de sus sonrisas y, emocionado, ha presentado su nuevo disco en un acto en el que, feliz en esta nueva etapa de su vida, ha descartado una reconciliación con Fabiola Martínez, con quien confiesa estar "mejor que nunca" desde su separación.

