Solo se pena a un agresor si es “español heterosexual”, según un político de CLM

David Borja Pérez, presidente de la gestora provincial de Vox Cuenca, ha emitido un comunicado en relación con el preso “muy peligroso” del Centro Penitenciario de Cuenca que hirió de gravedad a un jefe de Servicios de la prisión cortándole el cuello con un cristal.

Borja Pérez recuerda en su comunicado que "un magrebí sale de la cárcel de Estremera tras varios años en prisión por una agresión sexual. sueltan el día 17 de octubre y campa a sus anchas por la comarca en busca de víctimas. De momento sabemos que el día 20 aborda a una mujer de Tarancón en la puerta de su casa, la manosea y ella consigue zafarse, y no al gobierno, tras denunciar, se consigue detener a este agresor sexual reincidente".

Tras los hechos ocurridos el pasado día 24 en la cárcel de Cuenca, el dirigente de Vox se pregunta: "¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar este tipo de vejaciones? ¿Hasta cuándo los españoles van a tener que vivir con miedo por la impunidad de este tipo de salvajes?", reprochando al gobierno que no haga nada al respecto y denunciando que "con sus políticas de falso buenismo jamás llegaremos a vivir en libertad".

Lamenta no haber visto "a nadie en mi ciudad manifestarse ni rasgarse las vestiduras por esta agresión; NO veo titulares en la prensa nacional, no veo que la concejalía de Igualdad de Tarancón ni nadie en Castilla-La Mancha, mueva un dedo por esta agresión". Según Borja Pérez, todo ello es "el resultado de la basura política sectaria que tenemos en este país. Para que una agresión tenga calado, tiene que ser exclusivamente de un español heterosexual, el resto pueden cometer cualquier acto que ya quedaran impunes".

Por todo ello, desde Vox condenan estas agresiones "propiciadas nuevamente por un extranjero que entró en España de forma irregular, que lleva años cometiendo delitos de extrema gravedad y que incluso continúa su conducta delictiva dentro de nuestras instituciones penitenciarias con total impunidad".

