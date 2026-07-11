Castilla-La Mancha estudia cambios en el reglamento de los festejos populares a petición de la Federación Taurina de Toledo

El viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa de Castilla-La Mancha, Eusebio Robles, y representantes de la Federación Taurina de la provincia de Toledo han celebrado una reunión de trabajo y coordinación para valorar posibles modificaciones en el reglamento regional de festejos populares.

En el encuentro en la sede de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, ambas partes han mostrado su deseo de colaborar para el desarrollo de próximas iniciativas relacionadas con la mejora de las condiciones de los festejos taurinos organizados en la provincia de Toledo.

El reglamento de festejos populares, a través del cual se regulan la mayoría de los festejos taurinos de la provincia en el ámbito popular, ha sido objeto de varias reivindicaciones por parte del estamento taurino.

En este sentido, desde la Federación Taurina de la provincia de Toledo se ha puesto de manifiesto la necesidad de aprobar una nueva norma con el objeto de responder a las principales demandas de las asociaciones taurinas de la provincia de Toledo y Castilla-La Mancha.

Entre las propuestas esbozadas, se ha incluido la creación de una aplicación que permita a los diferentes miembros intervinientes la inclusión de información y documentación en tiempo real.

Además, se ha solicitado ampliar los tipos de festejos populares que contempla el reglamento, como suelta de vaquillas, toros ensogados, capeas o bolsines taurinos, y que puedan ejercer de directores de lidia en festejos que se desarrollen con vacas o erales.

En la misma línea, la Federación ha animado a la Administración regional a que se puedan recuperar distintos festejos taurinos que ya se celebraban con anterioridad en algunos municipios; también a que se puedan lidiar machos menores de siete años de edad en determinados festejos en la calle.

La organización impulsora de la fiesta taurina ha destacado la implicación de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, del Gobierno regional y de la propia Federación Taurina en el recientemente creado Consejo Asesor Taurino de Castilla-La Mancha, un órgano donde se abordarán todas las cuestiones que afectan al sector.

Junto a los responsables de la Dirección General han asistido al encuentro representantes de la Junta Directiva de la Federación Taurina, incluidos su presidente, Roberto Ramos, y su vocal, Francisco Hernández.