Hero, el perro guía que es uno más en la familia de Karla: "Desde que soy madre sabe que custodia dos vidas en la calle"

Caminar por las cuestas de Toledo es un acto de valentía cuando el mundo se ha dejado de ver por segunda vez. Esta es la realidad de Karla Rugel (31 años), quien tras perder la visión por completo, recorre hoy Castilla-La Mancha como promotora de Braille y madre primeriza junto a Hero, su perro guía que consagra por su seguridad.

Para la mayoría, la vista es una constante; para Rugel, fue una despedida en dos actos. A los ocho años, la oscuridad la reclamó por primera vez ya que sufrió un percance al caerle ácido en sus ojos, pero la medicina le concedió una tregua tras varias operaciones. Sin embargo, a los 19 años, su sistema ocular falló definitivamente. No hubo más prórrogas. El fundido a negro fue total.

Esta situación le hizo conocer en 2023 a su centinela de cuatro patas que Hero la acompaña en todas sus vivencias e incluso en esta nueva etapa de su vida, donde ha llegado Amanda, su bebé de tan solo 3 meses.

Karla junto a Hero en Cuenca. Cedida

Este perro según cuenta Rugel tiene una historia de nobleza singular. Debido a su linaje impecable y su carácter equilibrado, fue seleccionado inicialmente para ser semental. Durante años, fue un "padre de héroes", engendrando camadas de perros de asistencia en Estados Unidos.

Entrenamiento perpetuo

Tras la pandemia, la escasez de perros guía en activo aceleró el destino de Hero. A los tres años y medio —una edad en la que la mayoría de los perros ya llevan tiempo recorriendo ciudades—, él pasó de la placidez de ser semental al rigor del servicio activo. Esta incorporación tardía, lejos de ser un obstáculo, le dotó de una templanza inusual.

"Cuando volé a Michigan a por él en enero de 2023, me asustaba su calma", confiesa Karla. "Los otros perros eran jóvenes y loquillos, pero Hero me miraba con una serenidad que yo no entendía. Luego comprendí que Hero no es un perro que simplemente obedece; es un perro que evalúa".

Esa evaluación constante es fruto de un entrenamiento perpetuo. La formación de Hero no terminó en la escuela de Rochester; continúa cada día en los salones y calles de Toledo. Karla le somete a sesiones de "mantenimiento" mediante juegos de obediencia, como colocar suculentas recompensas en el suelo que el perro debe ignorar sistemáticamente hasta que recibe el comando de liberación.

Hero durante uno de sus viajes junto a Karla. Cedida

"Es vital que no pierda el foco; un perro guía que se lanza a por un resto de comida en la calle es un peligro para su usuario", explica. Además, Karla ha tenido que enseñarle comandos personalizados, adaptando el inglés técnico de la escuela a las necesidades de una promotora de Braille: desde localizar una papelera específica hasta encontrar la puerta de un vagón de tren.

La conexión entre ambos es inmediata pero exigente, una simbiosis que fluye a través del asa del arnés. Este instrumento no es una simple correa; es un transmisor de datos. Con el bastón, Karla recibía impactos físicos secos, una interpretación táctil del obstáculo ya presente. Con Hero, la información llega en tiempo real mediante microtensiones: una leve resistencia hacia la derecha significa un bordillo; un frenazo seco indica un cambio de nivel.

Mantener este nivel de "excelencia operativa" también tiene un coste. Karla debe velar por una salud de hierro: analíticas periódicas para certificar que Hero está libre de enfermedades zoonóticas y una desparasitación rigurosa, requisitos indispensables para entrar en hospitales o supermercados.

En este sentido, la reciente ayuda de 100 euros anuales para gastos veterinarios en Castilla-La Mancha ha supuesto un respiro. "Toda ayuda es bienvenida, aunque los trámites con las clínicas aún son tediosos.

Centinela de dos vidas

Si la movilidad para una persona ciega es un desafío técnico, la maternidad es un salto al vacío emocional. Para Karla, el nacimiento de su hija hace tres meses no solo cambió sus horarios, sino que redefinió la confianza que depositaba en Hero.

En las calles de Toledo, donde su orografía parece no dar tregua y los adoquines desafían el equilibrio, el cochecito de bebé no era una opción viable para una mujer que necesita una mano libre para su guía. La solución fue el porteo ergonómico: la bebé pegada a su pecho, sintiendo su calor, mientras la mano izquierda de Karla se aferra firmemente al asa del arnés de Hero.

"Se me saltan las lágrimas al contarlo", dice Karla emocionada. "Hero sabe que ahora somos tres. Cuando llevo a la niña en el porteo, su paso cambia por completo. Se vuelve extremadamente lento, precavido, casi solemne. Es consciente de que ahora custodia dos vidas, no solo una".

Para esta madre primeriza, salir a la calle ya no es solo un acto de autonomía personal, sino una lección de supervivencia compartida. "Antes, Hero era mi herramienta para llegar al trabajo. Ahora, Hero es el guardián de mi hogar en movimiento".

Batalla contra la invisibilidad social

A pesar de su labor heroica, Karla y Hero siguen chocando contra muros de prejuicio. En vísperas del Día Internacional del Perro Guía, Karla alza la voz por las trabas que aún encuentra en taxis y comercios de alimentación. "Impedir que Hero pase es impedirme el paso a mí. No es un capricho ni una mascota; es mi autonomía y mi derecho a moverme por el mundo".

Además, lanza un mensaje vital a la ciudadanía: la importancia de no distraer al animal mientras trabaja. "Si lo acaricias, le silbas o le das comida mientras lleva el arnés, estás apagando mi radar. Un segundo de distracción puede terminar en un accidente contra una farola o un coche. Cuando Hero trabaja, es mis ojos; cuando se lo quito y le digo 'park time', entonces sí, vuelve a ser un perro juguetón".

Hoy, Karla vive una etapa de pausa profesional mientras cría a su bebé, pero Hero no descansa. Siguen practicando juegos de obediencia diarios, reforzando esa alianza que permite a una mujer ciega ser una madre independiente.

La historia de esta joven madre y Hero es un recordatorio de que la luz no siempre entra por las pupilas. A veces, la luz camina a tu izquierda, tiene cuatro patas y una lealtad que no entiende de idiomas, aunque Hero siga respondiendo a los comandos en el inglés de su Michigan natal.

Mientras Toledo se prepara para celebrar el día de estos animales, Karla ya tiene su regalo: el saber que, aunque su mundo se fundió a negro por segunda vez, Hero se ha encargado de que esa falta de visión esté llena de movimiento, de seguridad y de una esperanza que se lee con los dedos y se siente muy de lleno.