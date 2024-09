Quién es Ralphie Choo, el artista de Ciudad Real que colabora con Rosalía: escucha su canción a dúo

"Tú y yo perdidos entre amapolas. Tus ojos relucen, son dos pistolas. Las lenguas se abrazan, ya no están solas. En la memoria me has disparado". Así comienza 'Omega', la nueva canción que Rosalía ha estrenado este martes en colaboración con Ralphie Choo, un artista de Daimiel (Ciudad Real) que ha conquistado a la crítica en los últimos meses por su frescura y singularidad musical.

El sencillo llega acompañado de un videoclip en el que ambos artistas se declaran su amor a bordo de una montaña rusa. Es una mezcla de estilos, que va desde la copla al trap, en el que la catalana se dirige a un nuevo romance. "Ya no bebo, ya no fumo, no consumo y lo presumo. Tú eres lo mejor y antes de ti yo era lo peor. Me he puesto sentimental. Tú eres mi Omega", expresa.

El lanzamiento del tema ha coincicido con el 32 cumpleaños de Rosalía y llega un mes después de 'New woman', la canción que firmaba con una de las integrantes del grupo surcoreano de k-pop Blackpink, Lisa. Ahora, el elegido ha sido Ralphie Choo, uno de los máximos exponentes en la escena urbana y electrónica. ¿Pero quién es y de dónde ha salido este artista emergente español?

Fusión de géneros muy diferentes

Detrás de Ralphie Choo se encuentra Juan Casado Fisac, un joven nacido en Daimiel (Ciudad Real) en 1998, pero criado en Madrid desde muy pequeño.

Sus primeros pasos en la escena musical se remontan a 2019, cuando dio a conocer sus sencillos 'Town Boyz' y 'Cari'. Pero fue su primer disco, 'Supernova', el que le catapultó en 2023 como una de las mayores revelaciones del año en España. Su trabajo alcanzó los primeros puestos en las listas del país y logró posicionarse como una de las propuestas más rompedoras y elogiadas por la crítica, tanto a nivel nacional como internacional.

Este trabajo le sirvió, precisamente, para que muchos le comparasen con otros artistas como Rosalía por su capacidad para reinventar géneros musicales y desafíar las estructuras convencionales, jugando con los sonidos para crear un universo propio y alternativo.

Lo que diferencia a Ralphie Choo de otros artistas es, entre otras cosas, su capacidad para fusionar géneros aparentemente muy diferentes. Flamenco, pop urbano, R&B, o el rap más puro son solo algunos de los estilos que aparecen en su primer álbum.

Respecto a sus letras, exploran una variedad de temas, desde el desamor y la melancolía hasta la soledad y la sexualidad, profundizando en la complejidad de la experiencia humana. Con una habilidad excepcional para transmitir emociones a través de su música, desafía las categorías convencionales de género con su enfoque experimental.

Tal y como relataba en una entrevista para Acero Magazine, fue su madre la que le impulsó desde jovencito a formarse en su pasión, la música, y curiosear con elementos y herramientas de producción que le han convertido en artífice de algo nuevo. "Llegar a casa y ponerme a hacer mi propia música, después de un largo día de clase, suponía una especie de escapatoria", contaba.