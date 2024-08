La influencer que se ha "enamorado" del fútbol por la gesta de un modesto equipo de Toledo: "Confía, pitorra"

"Yo no me enamoré del fútbol en el Bernabéu. Yo me enamoré del fútbol cuando mi marido me trajo a un partido del equipo de su pueblo". Con esta confesión, la influencer Ariane Hoyos cuenta la experiencia que vivió viendo al CD Quintanar de la Orden -equipo toledano que milita en Primera Preferente de Castilla-La Mancha- y que le ha llevado a hacer el anuncio para la nueva campaña de abonos.

Todo ocurría el pasado 12 de octubre. Después de vencer al Noblejas por 0-2, el CD Quintanar de la Orden tenía la oportunidad histórica de clasificarse para la primera ronda de la Copa del Rey y jugar en su campo contra un equipo de Primera División. Ante su público, en un día que nunca olvidarán los aficionados, el equipo toledano superaba al Zona Norte madrileño con un gol de Joselu y se ganaba el privilegio de participar en el torneo del KO por primera vez en su historia.

El sorteo posterior les regalaría la visita de todo un Sevilla FC, el club con más títulos de UEFA de Europa, al municipal Alfonso Viller García en un día que ha quedado grabado a fuego en la memoria de todos los habitantes de Quintanar de la Orden.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ariane Hoyos (@arianehoyos)

Según explica Ariane, la historia aquel día ha sido el late motiv sobre el que gira un spot que tiene de protagonista a una de esas personas que suelen pasar desapercibidas. "A Isma, mi marido, le pareció buena idea enfocarlo en torno a la figura de Marcelino, el utillero del equipo", que como explica la influencer para los que no son aficionados al fútbol, es la persona que se dedica a preparar todo el material.

En el anuncio, Marcelino recorre varios lugares reconocibles de Quintanar de la Orden justo antes del encuentro. En ellos siempre repite la misma frase frente a los que dudan de que el equipo pueda ganar: "Confía, pitorra". "Es algo que se dice mucho por aquí. Yo, casada con un quintanareño, lo puedo confirmar", puntualiza esta influencer con más de 470.000 seguidores en Instagram.

Acompañadas por los acordes de la canción de los Beatles 'Hey, Jude', las escenas de Marcelino se mezclan con las del partido aquel 12 de octubre de 2023. Todo para invitar a los quintanareños a que se hagan socios en una temporada en la que el equipo espera dar el salto a la Tercera División después de varias campañas quedándose a las puertas.

"Una experiencia chulísima" para Ariane, más acostumbrada a elaborar otro tipo de contenidos en las redes sociales y que demuestra que "gente como nosotros, vamos con nuestros pueblos hasta el fin de mundo".