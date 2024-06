Así es Esther, la mejor vendedora de la ONCE en Castilla-La Mancha: "La clave es atender bien al cliente"

Esther Hontoria Flores ha sido galardonada a sus 48 años como la mejor vendedora de la ONCE en Castilla-La Mancha en 2023, un premio que ha reconocido su labor, esfuerzo, actitud e implicación y que ha recogido con "mucho orgullo y alegría".

Así lo ha explicado la galardonada a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, a quién ha confesado que la clave para ser la mejor vendedora de la comunidad es intentar "trabajar bien cada día y sobre todo ofrecer una buena atención al cliente". "Igual también influye un poco las ventas, pero no tiene nada que ver con los premios porque si no, no me lo hubieran dado a mí", ha bromeado.

Esther nació en Leganés (Madrid), pero lleva viviendo 25 años en el municipio toledano de Torrijos donde trabaja para la ONCE. A los 18 años sufrió un accidente de tráfico y perdió su mano derecha, un hecho que no ha sido impedimento para que desarrollase su empleo como administrativa durante buena parte de su vida.

Fue en 2016 cuando el marido de una amiga le comentó que trabajaba en la ONCE, por lo que decidió formarse y probar, descubriendo "un nuevo mundo". Tras varias suplencias, en 2019 se convirtió en empleada fija.

Para Esther, que recibió el premio el pasado 7 de junio en una gala celebrada en el Hotel ILUNION Pío XII de Madrid, es importante como vendedora defender la institución, donde "es un orgullo trabajar". "Ayudan a las personas con discapacidad a llevar una vida normal y llevan a cabo otras muchas acciones, como el apoyo que dan a las personas con discapacidad visual", ha indicado.

Entrega del premio a Esther Hontoria. Foto: ONCE.

La alegría de dar un premio

Tal y como cuenta Esther, un vendedor de la ONCE recibe la misma alegría que el cliente cuando este consigue un premio. "Imagino que todos los vendedores como yo sienten esa misma sensación", ha expresado.

En este punto, ha recordado el momento en el que entregó su mayor premio, un rasca que contenía 10.000 euros. "Un rasca es un premio instantáneo y el cliente lo descubrió delante de mí. Fue un momento de muchísima felicidad", confiesa.

Un gran premio que no será el último que entregará porque su intención es "seguir trabajando de la misma forma y con las mismas ganas". "Espero estar muchos años en mi puesto y con la ONCE", ha sentenciado.