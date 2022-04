Los exquisitos gustos del hijo de José Bono: vinos de 275 euros y hoteles a 500 euros la noche

José Bono Martínez (Toledo, 1984), el hijo jinete del expresidente de Castilla-La Mancha y exministro de Defensa José Bono, ha contado a Vanitatis cuáles son sus restaurantes, tiendas y hoteles preferidos. Un recorrido en el que cita las populares terrazas en las que desayuna "una tostada de jamón y zumo de naranja" en su barrio, La Latina, en Madrid, pero en el que tampoco faltan lujosos establecimientos que no están al alcance de todos los bolsillos.

Entre los gustos gastronómicos del deportista ("Mi trabajo supone entrenarme con mis caballos una media de cinco horas diarias en Hípica de Toledo", cuenta) destacan los nigiris de steak tartar con huevo de codorniz que pide en Barbillón Oyster, su "restaurante de referencia" o el "risotto de semolina con trufa negra" de Aarde, a los pies de la Puerta de Alcalá. Aunque cuando tiene algo que celebrar elige otro céntrico restaurante madrileño, Salvaje, del que dice que "es como ir a cenar a una discoteca, con performances de los camareros incluidas".

Y cuando tiene que decantarse por un vino, no lo hace por ningún castellano-manchego sino por los caldos de la bodega vallisoletana Emilio Moro, puesto que "todas sus variedades son excelentes". Entre ellos, destaca el exclusivo Clon de la Familia. Una botella de la añada 2016 se vende por 275 euros en la página web de la empresa productora.

A la hora de vestir, el único hijo varón de José Bono y Ana Rodríguez confía en marcas de Inditex como Zara o Pull & Bear, con precios económicos, pero en alguna ocasión se permite algún capricho. De hecho, su última adquisición ha sido "dos jerséis de cashmere", según ha contado a Vanitatis. "Me apasionan las gafas y pocas veces salgo sin mis Ray-Ban de toda la vida. El problema es que me suelen durar muy poco; las que no pierdo se me rompen", ha añadido.

Lujosos hoteles

Cuando le preguntan sobre sus preferencias a la hora de viajar, aunque asegura que le "fascina" África, el jinete cita tres lujosos hoteles de cinco estrellas que solo pueden permitirse los turistas mejor posicionados económicamente. Entre ellos el Intercontinental de París, en el que una noche cuesta más de 500 euros: La Mamounia, en Marrakech, "que te hace sentir como un auténtico marajá"; o el Blue Diamonds, "en pleno Caribe mexicano y junto a la inabarcable playa del Carmen, con un trato exquisito y una comida increíble". Disfrutar de una semana de desconexión el próximo verano en este último alojamiento no sale por menos de 2.500 euros por pareja, sin contar los vuelos.

"El del hotel Val de Neu, en el corazón de Baqueira Beret, con circuito termal, piscinas lúdicas con camas de agua, otras calientes al aire libre que son una maravilla... Perfecto para recuperarse después de unos días de esquí", cuenta también José Bono Rodríguez, que estudió Periodismo pero no ha ejercido la profesión al centrarse en su carrera como jinete y en el mundo de la hípica.

"La verdad que no soy un gran lector, pero alguna vez paso por El Corte Inglés y curioseo las novedades. Aunque si hay un libro que me gustó fue La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón", reconoce el hermano de la influencer Amelia Bono, exnuera del cantante Raphael, del que el deportista se reconoce fan. "Intento no perderme ninguno (de sus conciertos) y los disfruto muchísimo", ha contado.

