Una información acaba con los rumores de reconciliación entre Amelia Bono y Manuel Martos

El periodista Saúl Ortiz cuenta este domingo en el diario ABC que Amelia Bono y Manuel Martos, que anunciaron su separación en junio de 2021, ya no viven en la misma casa pese a que "en un primer momento la idea era seguir bajo el mismo techo".

La hija del político José Bono y el hijo del cantante Raphael, que tienen cuatro hijos en común, "pronto coincidieron en que resultaba incómodo y poco práctico" seguir compartiendo vivienda tras su ruptura sentimental, añade Ortiz, que recuerda que "Manuel y Amelia tienen una comunicación muy fluida, se ven casi a diario y conversan, mucho, sobre los asuntos que conciernen" a los pequeños.

Citando fuentes cercanas a Manuel Martos, el periodista informa de que el músico y alto cargo de Universal Music Spain "se ha trasladado a otra vivienda que se encuentra ubicada a poca distancia del que hasta ahora era el domicilio familiar a las afueras de Madrid".

Pese a que los seguidores de la pareja han pedido su reconciliación a través de las redes sociales, donde la influencer y su exmarido siguen compartiendo fotografías de los planes familiares que comparten, "tanto Amelia como Manuel están seguros de que las segundas partes nunca fueron buenas", finaliza Saúl Ortiz.

Supuesto embarazo

Pero el de una posible reconciliación no es el único rumor al que ha tenido que hacer frente estos días la hija de José Bono. A sus 41 años ha contestado rotunda a todos los que le ha preguntado si estaba esperando otro hijo: "Me he levantado con muchos mensajes privados y en mi muro... no estoy embarazada ni voy a estarlo. Yo ya he cubierto mi cupo", explicó lo más sincera posible y con una declaración tajante tras los comentarios que ha recibido un vídeo en el que aparece con algo de barriguita, pero tan delgada y con tanto estilo como siempre.

Con gran sentido del humor también ha matizado que "si me veis más gordita... ¡qué bien! porque siempre me decís que estoy muy delgada, pero no, no estoy embarazada".

