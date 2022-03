Amelia Bono se toma a risa los comentarios sobre una imagen suya sospechosa

La toledana Amelia Bono es una figura popular hecha a sí misma, al margen de ser la hija de uno de los políticos más conocidos de España. Sus más de 400.000 seguidores en Instagram la avalan como una de las influencer más destacadas de las redes sociales en nuestro país.

Esa exposición pública constante implica riesgos, sobre todo por los comentarios que tiene que soportar en ocasiones. Los últimos se han producido recientemente y Amelia no ha tenido más remedio que pronunciarse. Y ha sido nada menos que en torno a un supuesto embarazo.

En general, las especulaciones en torno a su figura en los últimos meses giran sobre su relación con Manuel Martos tras la separación matrimonial de ambos. Cualquier encuentro familiar se traduce en una posible reconciliación que nunca se confirma.

Pero no es el único rumor al que ha tenido que hacer frente estos días la hija de José Bono. A sus 41 años ha contestado rotunda a todos los que le ha preguntado si estaba esperando otro hijo: "Me he levantado con muchos mensajes privados y en mi muro... no estoy embarazada ni voy a estarlo. Yo ya he cubierto mi cupo", explicó lo más sincera posible y con una declaración tajante tras los comentarios que ha recibido un vídeo en el que aparece con algo de barriguita, pero tan delgada y con tanto estilo como siempre.

Con gran sentido del humor también ha matizado que "si me veis más gordita... ¡qué bien! porque siempre me decís que estoy muy delgada, pero no, no estoy embarazada".

Una publicación compartida de Amelia Bono (@ameliabono)

