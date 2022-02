La reaparición juntos de José Bono junior y Aitor Gómez dispara los rumores de reconciliación

José Bono Jr y Aitor Gómez formaron una de las parejas más enamoradas del panorama nacional durante cinco años pero, a escasos meses de su boda -prevista para junio de 2021 después de aplazarla a causa del Covid en verano de 2020-, el jinete y su novio cancelaban su enlace a causa de una grave crisis en su relación.

Poco después se hacía pública su ruptura y, sin explicar los motivos de esta sorprendente e inesperada decisión, el hijo de José Bono y Ana Rodríguez sí aseguraba que seguía teniendo muy buena relación con su expareja.

Y ahora, casi un año después de acabar con su noviazgo, José y Aitor han reaparecido juntos y de lo más sonrientes en una cena a la que tampoco quiso faltar la hermana del jinete, Amelia Bono, que siempre ha tenido una estrecha relación con su 'cuñado'

¿Reconciliación a la vista? Tal y como confiesa José no: "Somos muy amigos y hemos estado con la familia, con mi hermana". "Nos llevamos fenomenal y nos encanta compartir el tiempo juntos, tenemos amigos en común y eso no va a cambiar nunca", ha añadido, dejando claro que no se plantea retomar su relación con Aitor, por el que tiene un gran cariño y con quien, reconoce, quiere "conservar esa amistad durante toda la vida".

Soltero y sin compromiso, el jinete revela que "algún día" le gustaría rehacer su vida pero "no es una prioridad para nada". "Ni lo busco ni nada", asegura.

