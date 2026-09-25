La Academia de Infantería participa en el homenaje a la bandera este sábado en un pueblo de Toledo: todos los detalles

Este sábado, el municipio de Almonacid de Toledo llevará a cabo un homenaje a la bandera que contará con la participación de la Academia de Infantería de la capital.

Concretamente, el acto tendrá lugar a las 12:00 horas en la calle Molinos, en una de las entradas a este municipio toledano.

Este homenaje consistirá en el izado de la enseña nacional en un mástil de más de 10 metros colocado en este punto del municipio, puerta de entrada para los que acceden desde la capital.