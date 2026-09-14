Talavera de la Reina critica al Gobierno por la falta de información sobre el Puente Viejo: "No hay comunicación"

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina asegura que continúa sin recibir información del Ministerio de Cultura sobre el proyecto de rehabilitación del Puente Viejo, más de un año después del colapso de dos de sus tramos y ocho meses después de que el Gobierno central se comprometiera a remitir un informe sobre la actuación.

El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha criticado este lunes que el Consistorio no mantiene "ninguna comunicación ni colaboración" con el Ministerio de Cultura ni con la Junta de Castilla-La Mancha respecto al proyecto, pese a que la última información trasladada por el Gobierno central apuntaba a que el informe se enviaría en enero de 2026.

En rueda de prensa, García-Barroso ha recordado que el Puente Viejo sufrió el colapso de dos de sus tramos durante la madrugada del 23 de marzo de 2025, como consecuencia de las borrascas y de la crecida del río Tajo, cuyo caudal llegó a alcanzar los 1.200 metros cúbicos por segundo.

Un día después del derrumbe, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se desplazó hasta Talavera para visitar la zona afectada y evaluar los daños. Según ha señalado el portavoz municipal, durante aquella visita se produjeron "ofrecimientos y promesas" que, a su juicio, no se han traducido en avances concretos.

El Ayuntamiento desconoce el contenido del proyecto

García-Barroso ha asegurado que el Ayuntamiento todavía desconoce en qué consistirá finalmente la intervención prevista para recuperar el puente y tampoco conoce cuál será la participación económica que corresponderá a cada Administración.

El portavoz municipal ha puesto el foco en que el Puente Viejo es un bien cultural cuya propiedad patrimonial corresponde al Ministerio de Cultura, por lo que ha reclamado información sobre la actuación y su financiación.

Según ha explicado, la última comunicación que recibió el Ayuntamiento se remonta al 17 de enero de 2026, cuando el Ministerio informó de que tenía previsto enviar ese mismo mes un informe al Consistorio.

Desde entonces, ha afirmado García-Barroso, el Ayuntamiento ha enviado varias cartas al Ministerio para reclamar información sobre el estado del proyecto, sin que, según su versión, haya recibido una respuesta que permita conocer los siguientes pasos.

"Seguimos sin ninguna comunicación ni colaboración por parte del Ministerio de Cultura ni de la Junta", ha lamentado el portavoz municipal.

El Puente Viejo, también conocido como Puente de Santa Catalina, es uno de los elementos patrimoniales más reconocibles de Talavera y quedó gravemente dañado tras la crecida del Tajo de marzo de 2025. El derrumbe obligó a actuar sobre una infraestructura histórica que ya había sufrido los efectos de episodios anteriores de crecidas del río.

El PSOE reclama más insistencia al Gobierno local

Por su parte, la viceportavoz del grupo municipal socialista ha reclamado al equipo de Gobierno de Talavera que sea "más insistente" para conseguir avances en la rehabilitación del puente.

La representante socialista ha pedido al Ejecutivo local que haga todo lo posible para obtener información sobre el proyecto "lo antes posible", en un contexto en el que continúa pendiente de concretarse la actuación que permitirá recuperar los tramos afectados.