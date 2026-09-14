La Junta aprueba sondeos de emergencia para combatir el desabastecimiento de agua en diez pueblos de Toledo

Uno de los camiones autobomba que están abasteciendo a los pueblos afectados. E.E.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la prospección de nuevos sondeos para garantizar el abastecimiento de agua potable a la decena de municipios de la provincia de Toledo afectados por el agotamiento de las reservas del embalse del río Pusa.

La orden, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, da luz verde a la Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección General del Agua de Castilla-La Mancha, a iniciar una serie de actuaciones con nuevos sondeos para garantizar el abastecimiento en municipios que carecen de pozos de sondeo alternativos.

Los primeros convenios suscritos con los ayuntamientos de San Martín de Pusa y Retamoso de la Jara permiten la ejecución de estos sondeos de emergencia para la captación de aguas subterráneas en estas dos localidades, que actualmente carecen de pozos alternativos.

Estas actuaciones cuentan con una inversión de más de 75.000 euros, cofinanciadas con fondos del Programa FEDER de Castilla-La Mancha (2021-2027), ha informado la Junta.

La directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, ha destacado que “estamos actuando con carácter de emergencia, pero, al mismo tiempo, estamos trabajando en soluciones a medio y largo plazo, porque nuestro objetivo es que estos municipios dispongan de una mayor garantía de suministro y no tengan que afrontar cada año situaciones de falta de agua al no contar con reservas en el embalse”.

En este sentido, la directora general ha explicado que “estos sondeos permitirán localizar nuevos recursos de agua subterránea y, una vez realizados los trabajos de captación y equipamiento, si fuera posible, disponer de recursos alternativos que puedan complementar las fuentes de abastecimiento actuales”.

Desabastecimiento

La Mancomunidad está formada por Espinoso del Rey, Malpica de Tajo, Los Navalmorales, La Pueblanueva, Retamoso de la Jara, San Bartolomé de las Abiertas, Santa Ana de Pusa, Torrecilla de la Jara, Villarejo de Montalbán y San Martín de Pusa.

Desde esta decena de municipios, Retamoso de la Jara, Espinoso del Rey, San Martín de Pusa y Santa Ana de Pusa, que suman alrededor de 1.500 vecinos empadronados, dependen exclusivamente de esta fuente de captación.

Ante la situación extraordinaria que está viviendo esta zona de la provincia de Toledo, el Infocam que ya ha suministrado 100.000 litros de agua a los depósitos municipales de Santa Ana de Pusa, Retamoso de la Jara, San Martín de Pusa, Espinoso del Rey y Los Navalmorales a través de siete autobombas y una nodriza que trasladan agua procedente de distintos puntos de captación de la provincia de Toledo.

Esta actuación se suma al suministro que está realizando Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha mediante el abastecimiento de agua a los depósitos portátiles instalados en los municipios afectados.

En total, ya son más de 32.000 litros de agua los aportados para mantener el suministro.