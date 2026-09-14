Cedillo defiende una Diputación "cercana, útil y capaz de transformar" las necesidades de los pueblos toledanos

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha acompañado este lunes al alcalde de La Torre de Esteban Hambrán (Toledo), Francisco Javier Merino, y a los vecinos del municipio en el día grande de sus fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Salud.

Cedillo ha compartido con ellos la tradicional Misa Mayor celebrada en la iglesia parroquial en un día especialmente importante para el municipio, que este 14 de septiembre celebra la festividad mayor del Santísimo Cristo de la Salud, una de sus tradiciones más arraigadas.

Hasta el municipio toledano también se ha desplazado el vicepresidente primero de la Diputación, Jesús Guerrero, así como varios alcaldes y concejales de la zona.

En esta línea, Cedillo ha destacado la importancia de que la Diputación esté presente en las celebraciones y tradiciones de los municipios, y ha asegurado que es necesario que esa cercanía se mantenga durante todo el año mediante la colaboración con los ayuntamientos para dar respuesta a sus necesidades.

"Para la Diputación es fundamental estar cerca de nuestros pueblos, acompañarlos en días tan especiales como hoy, pero también trabajar junto a ellos para hacer realidad proyectos que mejoran la vida de sus vecinos", ha afirmado.

Mejoras en el municipio

En la visita, Cedillo y Merino han repasado las distintas actuaciones que se están llevando a cabo en la localidad con el respaldo de la Diputación de Toledo y que están permitiendo avanzar en la mejora de las infraestructuras y los servicios municipales.

En este sentido, el apoyo provincial está permitiendo abordar trabajos de pavimentación, repavimentación y acondicionamiento de calles. También se están dedicando recursos a la mejora de caminos, parques y otros espacios públicos.

Además, se están impulsando actuaciones relacionadas con la renovación del alumbrado y la eficiencia energética y con la reforma y acondicionamiento de edificios e instalaciones municipales: "El apoyo a nuestros pueblos se demuestra convirtiendo sus necesidades en mejoras para los vecinos".

"Cada actuación que se realiza en una calle, un espacio público o una instalación municipal repercute directamente en la calidad de vida de quienes viven aquí", ha afirmado señalando que el respaldo de la institución provincial resulta importante para que los municipios puedan abordar proyectos que contribuyan a modernizar sus infraestructuras y mejorar los servicios que prestan a sus ciudadanos.

Abordar necesidades reales

La presidenta ha valorado el trabajo que está desarrollando Merino y todo su equipo de Gobierno desde el Ayuntamiento. Así, ha resaltado su capacidad para aprovechar el respaldo de la Diputación y convertirlo en actuaciones que respondan a las necesidades reales del municipio, reconociendo "la dedicación y el esfuerzo de un alcalde que conoce bien las necesidades de su pueblo y está trabajando para seguir mejorándolo".

Por su parte, el intendente ha agradecido la presencia de Cedillo en las fiestas y el apoyo constante de la Diputación, asegurando que "contar con la Diputación nos permite seguir mejorando nuestras calles, nuestros espacios públicos y nuestras instalaciones y dar respuesta a necesidades importantes para nuestros vecinos".

Cedillo ha reafirmado el compromiso de la Diputación con La Torre de Esteban Hambrán y con el conjunto de los municipios de la provincia, defendiendo una institución provincial "cercana, útil y capaz de transformar las necesidades de nuestros pueblos en actuaciones concretas que contribuyan a su desarrollo y a su futuro".