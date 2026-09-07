Villatobas estrena su nuevo campo de fútbol con césped artificial con el apoyo de la Diputación de Toledo

Villatobas (Toledo) ha inaugurado este fin de semana su renovado campo de fútbol, tras la instalación en el mismo de césped artificial. Una importante actuación impulsada por el Ayuntamiento y que ha contado con el apoyo económico de la Diputación de Toledo, para dotar a la localidad de una instalación deportiva moderna y adaptada a las necesidades de sus usuarios.

El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Jesús Guerrero, ha participado en la inauguración junto a la alcaldesa de Villatobas, Gema Guerrero, y el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, Pablo Burillo, así como representantes municipales, de la federación, deportistas y vecinos de la localidad.

Durante el acto, el vicepresidente ha destacado que inaugurar este campo de fútbol "no significa únicamente mejorar una instalación deportiva. Significa invertir en las personas, en nuestros jóvenes y en el futuro de Villatobas".

Jesús Guerrero ha recordado además el significado especial que tiene esta actuación para una localidad que recuperó hace apenas tres años el fútbol después de más de tres décadas y cuyos deportistas han conseguido en muy poco tiempo muy buenos resultados a pesar de contar hasta ahora con un campo de tierra.

"Hoy Villatobas da un paso más y pone a disposición de sus deportistas una instalación moderna y acorde con sus necesidades", ha resaltado el vicepresidente, quien ha asegurado que este tipo de actuaciones representan "precisamente lo que entendemos por hacer provincia desde la Diputación de Toledo".

En este sentido, Jesús Guerrero ha incidido en el compromiso del Gobierno de la presidenta Concepción Cedillo con el deporte y con la igualdad de oportunidades entre los municipios de la provincia. "Queremos que un niño de Villatobas tenga las mismas posibilidades de practicar deporte y de disfrutar de unas instalaciones de calidad que cualquier otro niño de nuestra provincia", ha afirmado.

"La Diputación está para estar al lado de los ayuntamientos, escuchar sus necesidades y ayudarles a hacer realidad proyectos que, en muchas ocasiones, serían mucho más difíciles de afrontar en solitario", ha defendido Jesús Guerrero, quien ha destacado que el nuevo campo de fútbol es "un buen ejemplo de esa colaboración entre administraciones".

Apuesta de Villatobas por el deporte

Por su parte, la alcaldesa de Villatobas, Gema Guerrero, ha agradecido el apoyo de la Diputación para hacer realidad un proyecto que responde a la apuesta que el Ayuntamiento viene realizando por el deporte, los hábitos de vida saludable y la mejora de las instalaciones municipales.

La alcaldesa ha destacado la importancia de contar desde ahora con "un campo moderno y acorde con el talento y las necesidades de nuestros deportistas". Y ha mostrado el orgullo del Ayuntamiento por la evolución del club de fútbol de la localidad y por la respuesta que ha tenido entre los vecinos la recuperación de este deporte después de más de tres décadas.

Gema Guerrero ha señalado igualmente la importancia que tendrá la nueva instalación para seguir fomentando el deporte desde edades tempranas, ya que permitirá que los niños y niñas de Villatobas puedan practicar también fútbol dentro de las escuelas deportivas.

Colaboración entre Ayuntamiento y Diputación

La instalación del césped artificial ha sido posible gracias a la inversión realizada con fondos propios del Ayuntamiento de Villatobas y al apoyo económico de la Diputación de Toledo, en un ejemplo de colaboración entre ambas administraciones para mejorar las infraestructuras y los servicios que se prestan a los vecinos.

La actuación supone un importante salto de calidad para la práctica deportiva en Villatobas, que deja atrás el campo de tierra y pasa a disponer de una instalación adaptada a las necesidades actuales de sus deportistas. Además de mejorar las condiciones para los entrenamientos y partidos del club de fútbol de la localidad, el nuevo campo permitirá ampliar las posibilidades deportivas para los niños y jóvenes del municipio, incorporando también el fútbol a las escuelas deportivas.

El vicepresidente ha felicitado a la alcaldesa y a su equipo de Gobierno por el trabajo que vienen realizando por Villatobas y por seguir impulsando proyectos que contribuyen a mejorar el municipio, reiterando que la Diputación continuará "apostando por nuestros pueblos, por nuestros jóvenes, por el deporte y por una provincia con más oportunidades, independientemente de dónde se viva".