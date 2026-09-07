IU Toledo decide presentarse a las elecciones municipales de 2027 en solitario: "No participaremos en confluencias"

Izquierda Unida (IU) Toledo ha tomado la decisión de presentarse a las elecciones municipales de 2027 bajo sus siglas descartando así su participación en cualquier confluencia de izquierdas.

Así ha quedado aprobado tras la celebración de una asamblea en la que la iniciativa ha sido aprobada con una única abstención.

El coordinador provincial de IU Toledo, Jorge Vega, ha admitido este lunes en rueda de prensa que su formación ha abierto un camino que previsiblemente sea seguido por otras agrupaciones no solo de Castilla-La Mancha, sino del resto del país.

No obstante, ha subrayado que están abiertos a "cualquier interés que haya en participar con nosotros dentro del paraguas de Izquierda Unida, sin establecer coaliciones ni confluencias electorales de carácter suprapartidista", siempre y cuando sea IU quien "dirija el proceso", ha apuntado en unas declaraciones reproducidas por Efe.

Proceso nacional

El coordinador de IU Toledo ha recordado que esta decisión es independiente a la negociación que se pueda abrir en el ámbito nacional para formar una confluencia de izquierdas de cara a las elecciones generales.

En este sentido, ha reconocido que ante la incertidumbre de cuándo va a ser la fecha de las elecciones, en Toledo han tomado la iniciativa de cara a los comicios municipales porque no pueden esperar "a ver qué queremos ser de mayores; es el momento de dar certezas".

Junto a Vega también ha comparecido el coordinador local de la formación de izquierdas en la ciudad de Toledo y concejal, Txema Fernández, quien ha subrayado que el cambio fundamental que se produce con esta decisión es que "pasamos de hablar del 'para qué' antes que del 'con quién".

Una vez que IU Toledo ha tomado esta decisión y la ha comunicado a la coordinadora regional, abre el proceso para celebrar las asambleas que permitan conformar las candidaturas municipales antes del 1 de noviembre.