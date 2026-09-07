Talavera de la Reina remite al DOCM la suspensión de licencias para plantas de biometano en su término municipal

Jesús García Barroso, portavoz del equipo de Gobierno de Talavera de la Reina. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha informado de que el Ayuntamiento ha remitido este lunes al Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la solicitud de publicación del anuncio relativo a la suspensión acordada por el Pleno el pasado viernes de la concesión de cualquier tipo de autorización o licencia de obras en suelo rústico, para industrias vinculadas al tratamiento de residuos, entre ellas, específicamente, las instalaciones relacionadas con el biometano.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa, donde ha señalado que la medida establece la suspensión durante un año de la concesión de autorizaciones o licencias para este tipo de instalaciones.

El portavoz ha recordado que el Ayuntamiento recibió el pasado 27 de julio la notificación de la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental por la que se aprobaba la autorización ambiental integrada para una de estas instalaciones. Según ha señalado, se trata de una resolución sectorial de la Junta "que abre la posibilidad de tramitar posteriormente la correspondiente licencia municipal".

Ante esta situación, la concejalía de Urbanismo adoptó el 7 de agosto una resolución "urgente" por la que se inició el expediente para la modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal (POM) y se acordó la suspensión de las licencias tras elevarse a pleno.

Así, ha explicado que el artículo 130 del Reglamento de Planeamiento de Castilla-La Mancha establece la necesidad de proceder a la publicación de la suspensión una vez acordada por el Pleno. Por este motivo, tras la ratificación plenaria del pasado viernes, el Ayuntamiento ha procedido "inmediatamente" a remitir hoy el anuncio al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que tiene cinco días para publicarlo.

También ha dejado claro que la decisión adoptada por un Ayuntamiento "es inexpugnable" y la Junta no puede dejar sin efecto este acuerdo de suspensión de licencias.

Modificación del POM

Respecto al procedimiento para modificar el Plan de Ordenación Municipal, el portavoz del equipo de Gobierno ha explicado que ahora será necesario realizar previamente un estudio técnico que permita analizar la situación y tomar una decisión.

En este sentido, ha apuntado que una de las posibilidades que se plantea el Ayuntamiento es contar con un organismo que tenga autoridad en la materia "y que sea objetivo e independiente", como podría ser la Universidad.

Una vez realizado este estudio, se iniciaría el procedimiento de modificación puntual del POM, que, según ha explicado García-Barroso, es un proceso "casi similar o parecido al de un POM" y que debe tramitarse ante la Comisión Regional de Urbanismo, que tendrá que supervisar y conceder la autorización correspondiente antes de su aprobación.

Resto de acuerdos

Por otra parte, García-Barroso ha informado de los asuntos abordados por la Junta de Gobierno Local, entre los que se encuentra la adjudicación del contrato de servicio de gestión y organización de la Escuela Infantil Pequeños Exploradores.

El contrato tiene una duración de cinco años y salió a licitación con un presupuesto base de 146.569,26 euros. Finalmente, ha sido adjudicado a Emotional Technologies 22, SL, por un importe de 129.699,14 euros, sin IVA.

En el apartado de trámites urgentes, se ha abordado la convocatoria del quinto Concurso de Fotografía, cuyo objetivo es potenciar la imagen de la ciudad de Talavera, contribuir a la promoción y difusión de su imagen y fomentar el turismo desde una visión positiva. El premio establecido es de 1.100 euros.

Por último, se ha aprobado la concesión demanial de uso privativo de bienes de titularidad municipal para la gestión y explotación de instalaciones destinadas a la prestación del servicio de rutas de piragüismo en el río Tajo.

La empresa adjudicataria de esta concesión es Cazalegas Kayak y Paddle, SL, que deberá abonar al Ayuntamiento un canon anual de 3.000 euros. El plazo de la concesión es de cinco años, con posibilidad de otros cinco años.