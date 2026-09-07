Olías del Rey (Toledo) acomete durante el verano mejoras en todos los centros educativos públicos del municipio

El Ayuntamiento de Olías del Rey (Toledo) ha aprovechado los meses de verano para llevar a cabo distintas actuaciones de mantenimiento, mejora y renovación en los centros educativos públicos del municipio, con el objetivo de que las instalaciones estén preparadas para el inicio del nuevo curso escolar y que la vuelta a las aulas, prevista para este martes, 8 de septiembre, se desarrolle con total normalidad.

Las actuaciones, financiadas con cargo al presupuesto municipal, se han desarrollado en los distintos centros educativos de Olías del Rey, tanto en el casco urbano como en la zona sur, atendiendo las necesidades detectadas en cada uno de ellos.

La alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas, ha supervisado personalmente los trabajos realizados durante estas semanas, comprobando el estado de las instalaciones y el resultado de las actuaciones ejecutadas. “Desde el Ayuntamiento trabajamos durante todo el año y especialmente aprovechamos los meses de verano, para que nuestros centros públicos estén en las mejores condiciones posibles para recibir a nuestros niños y niñas”, ha dicho.

En este sentido, la alcaldesa ha comentado que estas actuaciones “responden a necesidades concretas de los centros y tienen un objetivo muy claro: mejorar sus espacios, garantizar su adecuado mantenimiento y que toda la comunidad educativa pueda comenzar el curso con normalidad y con las mejores condiciones”, puesto que la educación “es una prioridad para este equipo de Gobierno y seguiremos trabajando y realizando las inversiones necesarias para mejorar nuestros centros públicos”.

Inversiones en todos los centros educativos

En el CEIP Pedro Melendo se ha realizado una intervención integral en diferentes espacios exteriores e interiores del centro. Entre las actuaciones destaca la renovación de las tuberías y la instalación de nuevos desagües, junto con una red de saneamiento y drenaje en el patio, con el objetivo de evitar la acumulación de agua y la formación de charcos durante los episodios de lluvias intensas.

También se ha procedido a la renovación de la arena de la zona de juegos del patio, así como al pintado en el suelo de nuevos juegos tradicionales para el disfrute del alumnado.

En materia de mantenimiento y mejora estética, se han pintado la mayor parte de las fachadas del centro y diferentes elementos de hormigón y aleros grises que presentaban desconchones, además de las aulas que requerían esta actuación. Los trabajos se han completado con la limpieza del patio, la poda y el acondicionamiento de diferentes espacios exteriores.

El Ayuntamiento también ha actuado durante el verano en las dos escuelas infantiles municipales, tanto la situada en el casco urbano como la ubicada en la zona sur. En ambos centros se ha llevado a cabo una renovación del material educativo utilizado por los niños y niñas, además de trabajos de limpieza y puesta a punto de los patios y el desatascado de los desagües.

Asimismo, se han instalado protectores en las puertas, renovando los elementos que ya se encontraban instalados y que requerían su sustitución. En la Escuela Infantil Municipal de la zona sur se han renovado los rodapiés del comedor y de varias aulas, así como las placas del techo que presentaban cierto deterioro.

También se ha instalado un nuevo zócalo en la cocina y en el pasillo, con tratamiento antihumedad, además de la renovación de los zócalos de la sala multiusos.

Por su parte, en la Escuela Infantil Municipal del casco se ha continuado con la actuación de renovación de los paneles exteriores de colores de la rampa de acceso al patio, mejorando progresivamente este espacio.