Nace la escuela que te ayudará a ser a experto en la ciudad de Toledo: 50 plazas y 118 euros de matrícula

Daniel Morcillo, concejal de Educación de Toledo y Daniel Gómez Aragonés, coordinador de la Escuela. Ayuntamiento de Toledo

Este lunes, 7 de septiembre, ha quedado abierto el plazo de inscripción para la Escuela de Estudios Toledanos Jiménez de Rada, una iniciativa que ofrece enseñanza no reglada, basada en la historia, el arte y el patrimonio de la ciudad.

Los encargados de dar a conocer los detalles de esta iniciativa han sido el concejal de Educación, Daniel Morcillo y el coordinador de la Escuela, el historiador Daniel Gómez Aragonés.

Morcillo ha recordado que en total se ofertarán 50 plazas, por lo que si se reciben más solicitudes durante el plazo reglamentario, que termina el 14 de septiembre, se procederá a desempatar por sorteo.

Para optar a estas plazas es necesario ser mayor de 18 años, "o excepcionalmente de 16, con contrato de trabajo", y no se exige ninguna titulación previa.

El precio de la matrícula es de 118,62 euros y las clases empezarán el 5 de octubre, ha precisado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

"La idea es que aquellos que quieran conocer la realidad de Toledo desde diversos puntos de vista, encuentren en esta Escuela la oportunidad de adentrarse en aspectos incluso poco difundidos de nuestra ciudad, rica en historia, en patrimonio y en cultura. No sólo contamos con clases teóricas, sino que habrá recorridos por distintos puntos de la ciudad, ya que, al fin y al cabo, Toledo es un gran escenario de conocimiento", ha añadido Morcillo.

Equipo docente

La Escuela de Estudios Toledanos Jiménez de Rada estará coordinada por el historiador Daniel Gómez Aragonés, junto a un equipo de docentes especialistas en distintas disciplinas como Juan Pereira, Ángela Crespo, Juan Manuel Rojas, Ricardo Izquierdo, Mari Ángeles Gutiérrez, Jaime Gallardo, Laura García Tapetado, Inés del Castillo y Alfredo Moreno.

Las clases serán lunes y miércoles, en horario de tarde, en el Centro Cívico de Padilla y el curso se dividirá en dos cuatrimestres, con ocho módulos, cada uno formado por siete sesiones de 90 minutos. Cada mes se impartirá una actividad especial, que podrá ser la conferencia de un experto o un recorrido por el Casco relacionado con los contenidos impartidos.