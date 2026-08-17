El futuro complejo rural de Toledo próximo a Puy du Fou busca albañiles, obreros y oficiales: "Tenemos mucho trabajo"

Captura del vídeo compartido por el grupo Restoledo donde buscan personal de obra. Redes

"El primer complejo rural de la ciudad de Toledo" busca personal de manera inminente. El grupo Restoledo, una de las caras visibles del proyecto del complejo 'Huertas del Alamillo' sobre los terrenos de la antigua discoteca de verano Agualoca, han compartido una oferta de empleo de cara a los trabajos iniciales de obra.

En un vídeo compartido a través de sus redes sociales, la entidad requiere diferentes puestos dentro de la edificación y obra civil para hacer realidad este alojamiento muy próximo al parque temático Puy du Fou España.

En concreto, precisan de albañiles, obreros y peones de obra y oficiales de primera. "Tenemos mucho trabajo por hacer y necesitamos personas que hagan este sueño realidad y que sepan convertir un plano en un lugar", reseñan.

Las personas interesadas en optar por alguno de los puestos vacantes no necesitan realizar trámites complejos. Desde Restoledo han habilitado la inscripción directa por mensaje privado en sus perfiles oficiales de redes sociales donde deben remitir los siguientes datos:

Nombre completo y localidad de residencia.

Experiencia laboral previa en el sector.

Puesto específico al que optan (oficial, albañil o peón).

Un teléfono de contacto.

El proyecto del complejo incluye una recreación de cómo será el espacio de hospedaje con habitaciones y apartamentos. Cedida

Así será Huertas del Alamillo

Ese "sueño", como califican desde Restoledo, pasa por transformar la antigua discoteca de verano Agualoca y unas viejas instalaciones ganaderas en una finca de más de 137.000 metros cuadrados equipada con 21 apartamentos y 55 habitaciones.

Además el espacio contará con piscina, área de juegos infantiles, una capilla y un área de 12.000 metros cuadrados para autocaravanas, dando respuesta a una alta demanda de este tipo de turismo en la capital de Castilla-La Mancha.

Render del quiosco de las zonas comunes, que tendrá 14 metros cuadrados y terraza. Cedida

Restaurantes, tres terrazas, dos barras, cocina con barbacoa y una heladería completarán la oferta. El resort nacerá como un complemento estratégico a la oferta de ocio de Toledo y Puy du Fou España, operando durante los 184 días de apertura anual del premiado parque temático.

Con la tramitación ambiental favorable y el visto bueno urbanístico, los promotores buscan personal para iniciar esta nueva infraestructura turística en la ciudad de Toledo.