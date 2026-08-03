La Guardia Civil avisa: se van a intensificar los controles de velocidad en las carreteras de la provincia de Toledo

La Guardia Civil intensificará durante toda esta semana la vigilancia del cumplimiento de los límites de velocidad en las carreteras de la provincia de Toledo.

La campaña especial de la Dirección General de Tráfico (DGT), que se prolongará hasta el próximo domingo 9 de agosto, llega después de dos fines de semana especialmente trágicos, en los que cinco personas han perdido la vida en distintos accidentes de tráfico registrados en la provincia.

El pasado fin de semana fallecieron dos jóvenes en sendos siniestros ocurridos en Nambroca y Cebolla. El anterior, las carreteras toledanas ya habían dejado otras tres víctimas mortales: un motorista en Ajofrín y una madre y su hija en Novés.

Carlos Ángel Devia (izquierda), Francisco Javier Caparrini (derecha) y el capitán jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil. Delegación del Gobierno en CLM

Con este escenario, el subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia, ha presentado este lunes la campaña junto al jefe provincial de Tráfico, Francisco Javier Caparrini, y el capitán jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil.

Durante los próximos días, los agentes reforzarán la vigilancia en aquellos tramos donde habitualmente se superan los límites de velocidad o presentan una mayor siniestralidad.

A ellos se sumarán las policías locales que decidan adherirse a la iniciativa para controlar también la velocidad en las vías urbanas.

Devia ha recordado que la velocidad sigue siendo uno de los principales factores presentes en los accidentes más graves. "Esto nos hace pensar que hay que sensibilizar, porque la velocidad es uno de los factores concurrentes aproximadamente en uno de cada cinco siniestros mortales", ha señalado.

El subdelegado ha puesto el foco especialmente en las carreteras convencionales, donde se concentra buena parte de los accidentes con víctimas mortales. "Ese exceso de velocidad que no se respeta, prácticamente no supone una ganancia de tiempo en nuestro destino. Y sí puede suponer la pérdida de vida, o bien de un peatón o bien de un conductor", ha advertido.

Según los datos de la DGT, alrededor del 30 % de los accidentes mortales están relacionados con una velocidad excesiva o inadecuada.

Infractores

La preocupación de Tráfico se apoya también en el comportamiento de los propios conductores. En España, alrededor del 60 % reconoce circular por encima de los límites permitidos en carreteras convencionales y autopistas, mientras que casi la mitad admite hacerlo también en vías urbanas.

La DGT recuerda que el exceso de velocidad no solo incrementa las posibilidades de sufrir un accidente, sino que multiplica la gravedad de sus consecuencias, especialmente en las salidas de vía y las colisiones frontales.

Catorce fallecidos en 2026

Pese a los cinco fallecidos registrados durante los dos últimos fines de semana, el balance anual sigue reflejando un descenso respecto al año anterior.

En lo que va de 2026 han perdido la vida 14 personas en accidentes ocurridos en vías interurbanas de la provincia de Toledo, seis menos que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaban 20 víctimas mortales.

Por su parte, el jefe provincial de Tráfico, Francisco Javier Caparrini, ha insistido en que estos dispositivos tienen un carácter preventivo y que el objetivo no es incrementar el número de sanciones, sino lograr que los conductores respeten los límites de velocidad y evitar que las carreteras de la provincia sigan sumando víctimas mortales durante el verano.