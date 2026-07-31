La futura Unidad de Daño Cerebral de Toledo toma impulso con la publicación de la licitación de las obras

La Diputación de Toledo ha publicado la licitación de las obras para construir la futura Unidad de Rehabilitación de Personas con Daño Cerebral Adquirido (UDACE) en la Residencia Social Asistida 'San José', un proyecto que permitirá ofrecer atención especializada en la provincia sin que los pacientes tengan que desplazarse a otros territorios.

Con la publicación del anuncio de licitación y de los pliegos que regirán el procedimiento de contratación, la institución provincial inicia el proceso para seleccionar a la empresa encargada de ejecutar las obras del nuevo Pabellón 3 de la residencia. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 28 de agosto a las 14.00 horas.

Una vez finalice este plazo, las propuestas serán evaluadas conforme a los criterios establecidos en los pliegos y, tras la adjudicación y formalización del contrato, podrán comenzar las obras con el acta de comprobación del replanteo, tal y como establece la legislación de contratación pública.

El proyecto fue aprobado recientemente por el Pleno de la Diputación y contará con una inversión máxima de 14.671.338,38 euros. De esa cantidad, 12,77 millones se destinarán a la adecuación del nuevo pabellón y 1,9 millones de euros a la adquisición del equipamiento sanitario y terapéutico necesario para su puesta en funcionamiento.

Un recurso pionero para la provincia

La futura Unidad de Rehabilitación de Daño Cerebral Adquirido será un recurso pionero en la provincia de Toledo y permitirá atender una demanda asistencial que hasta ahora obligaba a numerosos pacientes y a sus familias a desplazarse fuera de la provincia para recibir tratamiento especializado.

El centro dispondrá de 40 plazas de ingreso, distribuidas en dos unidades con 20 habitaciones individuales domotizadas cada una. Además, contará con una Unidad de Rehabilitación Ambulatoria y Hospital de Día, con capacidad para atender entre 200 y 400 pacientes al año.

Las nuevas instalaciones ocuparán una superficie construida de 5.885 metros cuadrados e incorporarán espacios destinados a terapias avanzadas, gimnasio, piscina terapéutica, zonas de hidroterapia, salas de logopedia y neurorehabilitación, además de áreas exteriores accesibles y un jardín terapéutico. Todo el complejo ha sido diseñado bajo criterios de accesibilidad universal, eficiencia energética y sostenibilidad.

Con la publicación de esta licitación, la Diputación da un nuevo paso en la tramitación de uno de los proyectos asistenciales más ambiciosos de la institución provincial, que reforzará la red de servicios especializados de Toledo y ofrecerá una atención integral a las personas con daño cerebral adquirido sin necesidad de salir de la provincia.