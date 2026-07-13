Castilla-La Mancha recuerda a Miguel Ángel Blanco, "símbolo de la democracia" española en la lucha contra el terrorismo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha asistido este lunes al acto institucional de homenaje por el XXIX aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, donde ha destacado que "la ciudad de Toledo es una ciudad de símbolos, como lo es Miguel Ángel Blanco en favor de la democracia y el respeto a los que piensan distinto".

Durante el acto, Toledo ha recordado la memoria del político español, un símbolo de lucha contra ETA, y la de las 853 víctimas de terrorismo durante los años de actividad de la organización terrorista. El alcalde ha señalado que este XXIX aniversario coincide con la edad a la que murió el concejal (29 años).

Velázquez también ha destacado la importancia de que los jóvenes conozcan su figura, sepan "quién fue, su historia y sobre todo lo que su muerte causó": "El principio del fin de ETA".

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, durante el acto. Ayuntamiento de Toledo.

Al acto han acudido la presidenta de la Diputación Provincial de Toledo, Concepción Cedillo, y el Delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, entre otras autoridades. Sabrido ha insistido que "en el terrorismo no se puede hacer política de una parte de la sociedad contra otra" y ha señalado que "ETA no es un problema de partidos, es un problema que la sociedad española supo resolver".

Sabrido en el homenaje a Miguel Ángel Blanco. Prensa Delegación del Gobierno.

El Delegado ha cargado contra quienes "utilizan el terrorismo para ir unos contra otros" y ha criticado que este enfrentamiento es "algo que la sociedad no demanda". Ha recordado a los 182 policías nacionales y a los 243 guardia civiles asesinados y ha agradecido las "políticas de Alfredo Pérez Rubalcaba y José Luis Rodríguez Zapatero" como aquellas que acabaron con el desarme y la rendición de ETA en 2011: "Esto es lo que quería la sociedad en aquellos momentos".

"Yo creo y reivindico en este momento no olvidar a las víctimas del terrorismo y no pasar página porque no las olvidamos, pero sí construir una sociedad de futuro sin que tengamos que reprocharnos el terrorismo unos contra otros", ha indicado. El delegado ha apostado por seguir en el camino del diálogo, recordando que incluso hay políticos dentro del Partido Popular que dicen que "aunque nos repudien, hay que negociar con ellos porque representan una parte importante del País Vasco", un gesto que como asegura Sabrido "no supone en ningún caso cesión al terrorismo".

Carlos Velázquez durante el acto. Ayuntamiento de Toledo.

Durante el homenaje se ha procedido a la lectura conjunta del manifiesto 'Tu legado nos compromete', elaborado por la Fundación Miguel Ángel Blanco. Posteriormente se han colocado rosas blancas en su honor.

Acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco. Ayuntamiento de Toledo.

Velázquez ha destacado y puesto en valor "el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para poner fin a la banda terrorista ETA y a toda una sociedad unida en torno a la libertad y al respeto de todas las personas con independencia de su ideología".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha reivindicado la necesidad de mantener viva la memoria de Blanco para que las nuevas generaciones conozcan el sufrimiento que provocó el terrorismo de ETA y comprendan que la libertad y la democracia son conquistas que exigieron el sacrificio de muchas personas inocentes.

Valverde y Cañizares en el acto celebrado en Ciudad Real. Diputación de Ciudad Real

Valverde ha intervenido en el acto institucional celebrado en el Ayuntamiento de Ciudad Real con motivo del aniversario del secuestro y asesinato del concejal de Ermua, organizado por el Consistorio ciudadrealeño con la colaboración de la Asociación provincial de Periodistas, en el que también han tomado la palabra el alcalde de la capital provincial, Francisco Cañizares, y el subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño.

Valverde ha reconocido que aquel crimen constituye una de las experiencias que más le han marcado "personal y políticamente". Ha añadido que se sintió especialmente identificado con Miguel Ángel Blanco porque se llamaba como él, era licenciado en Económicas, como él, y concejal del PP. "Era un joven que únicamente quería trabajar por los intereses de sus vecinos y aquello era algo que no podíamos comprender", ha señalado.

Foto de familia del acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco celebrado en Ciudad Real. Diputación de Ciudad Real

El presidente de la Diputación ha puesto el acento en la respuesta ejemplar de los ciudadanos frente al terrorismo. Ha asegurado que el asesinato de Blanco provocó uno de los mayores ejercicios de dignidad colectiva de la historia democrática de España, comparable, a su juicio, con otros momentos decisivos de la consolidación del Estado de Derecho