Toledo vibrará con la pasión del Mundial: el Ayuntamiento instalará una pantalla gigante para el España-Austria

Toledo vibrará en la calle con la emoción del Mundial. Con motivo del crucial partido de dieciseisavos de final que enfrentará a España contra Austria este jueves, la Concejalía de Festejos y Juventud del Ayuntamiento de Toledo instalará una pantalla gigante en Santa Bárbara para que todos los aficionados puedan empujar juntos al combinado nacional hacia la siguiente fase del torneo.

Esta cita de máximo interés deportivo se integrará de forma excepcional dentro de la programación oficial de las fiestas del barrio, que se celebrarán del 1 al 5 de julio.

El gran punto de encuentro para la afición toledana será la explanada del Pabellón Polideportivo de Santa Bárbara. La retransmisión en directo del encuentro mundialista comenzará a las 21:00 horas, permitiendo a los asistentes arropar al conjunto nacional en una pantalla de grandes dimensiones y con un ambiente de animación inigualable.

Como antesala al partido, y para calentar motores de cara a los noventa minutos de juego, el Consistorio toledano ha organizado una actividad previa pensada especialmente para el público infantil y familiar.

A partir de las 20:00 horas, el mismo recinto del polideportivo acogerá una gran fiesta de la espuma, una propuesta refrescante idónea para combatir las temperaturas estivales antes de dar paso a la tensión y la emoción del fútbol.