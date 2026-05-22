Velázquez asegura que la Casa del Corcho "se va a volver a abrir" tras el incendio: "No va a impedir que sigamos el plan"

Tras el aparatoso incendio que ha calcinado este viernes la emblemática Casa del Corcho del parque de la Vega, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha mandado un mensaje de tranquilidad a los vecinos: "Se va a volver a abrir. Este accidente no va a impedir que sigamos con el plan de reabrir este espacio después de 15 años".

El fuego se ha originado sobre las 12:21 horas —unas horas después de que el Ayuntamiento adjudicase su futura explotación hostelera—y afortunadamente, no ha habido que lamentar heridos. Hasta el momento no se han concretado los daños materiales ocasionados en la estructura a la espera de que el informe pericial determine las causas.

Velázquez se ha mostrado muy afectado por el altercado. "Cuando la hemos visto arder, algo de nosotros se quemaba también. Es un lugar muy especial para todos los toledanos", ha lamentado el regidor a pie de campo. Pese a lo acontecido, el regidor ha remarcado que la reapertura general del parque de la Vega sigue fijada para antes del 30 de junio.

Triste y emocionado por el incendio de nuestra querida Casa de Corcho.



Gracias a Bomberos, Policía Local y Policía Nacional por la rápida intervención pic.twitter.com/n9lwbq5Ncd — Carlos Velázquez (@cvelazquezromo) May 22, 2026

Velázquez ha querido ensalzar la "rapidísima actuación" de los bomberos que han evitado que el desastre fuera mayor. Más allá de la Casa del Corcho, las llamas han afectado levemente de forma externa a una palmera cercana.

El incendio ha coincidido de lleno con los plazos administrativos para la explotación del quiosco. Según ha revelado Velázquez, el adjudicatario de este futuro espacio hostelero había recibido el contrato para su firma este viernes a las 12:00 horas. Incluso a lo largo de la mañana había estado reunido con la concejal de Obras, Loreto Molina, planificando la apertura.

Análisis de la arquitecta municipal

Nuria Molina, arquitecta municipal atiende a los medios tras el incendio de la Casa de Corcho.

En este sentido, el alcalde ha restado importancia a esta coincidencia. "Son cuestiones administrativas que tienen toda solución. Lo arreglaremos con voluntad y trabajo". Por su parte, los servicios técnicos del Ayuntamiento ya trabajan en la valoración de los daños. En este sentido, la arquitecta municipal ha pedido "mucha cautela".

"El edificio tiene un revestimiento de corcho y dentro posee su estructura propia, que está compuesta por ladrillo y entramados de madera, especialmente en la cubierta", ha explicado la técnico.

Al no haber podido acceder todavía al interior de la Casa del Corcho, la evaluación se está realizando a distancia y gracias a los vídeos que los propios bomberos están proporcionando desde el epicentro del suceso. En las próximas horas, una vez se declare el fin de las tareas de extinción, se determinará el alcance real de los daños.