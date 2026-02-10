Toledo envía a la Junta el avance del POM tras el anuncio de diciembre: 16.000 viviendas y la Peraleda como principal desarrollo

El Ayuntamiento de Toledo ha enviado este martes a la Junta el avance del Plan de Ordenación Municipal (POM) de la ciudad para iniciar su tramitación ambiental. El documento proyecta la construcción de unas 16.000 viviendas y mantiene la Peraleda como la principal zona de expansión residencial.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha celebrado el hito y ha explicado que, aunque el documento estaba listo antes de finalizar el año —cumpliendo los plazos del contrato con la empresa redactora—, ha sido este martes cuando se ha enviado íntegramente al Gobierno de Castilla-La Mancha, tal y como establece el procedimiento legal.

Velázquez ha detallado que el texto consta de 500 páginas que incluyen argumentación, análisis y datos sobre los futuros desarrollos. Además, incorpora los planos que definen el uso del suelo y las estrategias para "coser" el Toledo disperso y "solucionar el problema de vivienda".

La capital tiene en la actualidad más de 17 kilómetros de punta a punta, lo que complica "la prestación de servicios", ha recalcado.

El regidor ha especificado que el POM se ha enviado a la Consejería de Fomento para que esta, a su vez, lo traslade a la de Desarrollo Sostenible con el fin de "iniciar la tramitación ambiental y cumplir con los plazos previstos".

Ha asegurado, durante una visita a la exposición 'Toledo por venir' del alumnado de la Escuela de Arquitectura, que el texto goza de un alto grado de consenso político y social. Una vez se obtenga el informe medioambiental, se abrirá el periodo de exposición pública para el debate y la participación ciudadana, previsiblemente "durante el verano".