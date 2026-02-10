Toledo ampliará a las 24 horas toda la semana los pivotes de acceso al Casco Histórico "para proteger al residente"

La plaza de Zocodover tiene uno de los pivotes retráctiles para restringir el acceso al Casco.

El Ayuntamiento de Toledo busca reducir la circulación en el Casco para proteger el patrimonio y mejorar la convivencia de los residentes del segundo barrio más poblado de la ciudad. El concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, baraja que los pivotes que regulan el acceso a la zona histórica funcionarán de forma ininterrumpida las 24 horas del día, los siete días de la semana.

"El objetivo es evitar que pasen vehículos de paso y dotar de descanso a los vecinos. Queremos que el residente del Casco sea un 'vecino de primera'", asegura el concejal, quien enmarca esta iniciativa en la gestión del alcalde, Carlos Velázquez, orientada a reducir la circulación y garantizar la tranquilidad en la zona.

La medida complementa la implantación del pivote único, ya ejecutada en esta legislatura, y otras acciones en defensa de los residentes. "Desde enero hemos ampliado la zona verde a la calle Talavera, una reclamación histórica de aquellos que no podían aparcar cerca de su casa. También vamos a ampliar la 'Zona Cero' en la Puerta del Vado", sostiene.

El edil del PP señala que, para aplicar todas estas medidas, "necesitamos aprobar la ordenanza de Movilidad", un documento actualmente en tramitación por lo que pide el respaldo del resto de grupos políticos del Ayuntamiento, al ser una norma "de ciudad".

Además, el equipo de Gobierno pretende ajustar los horarios de estacionamiento en la zona verde a las necesidades laborales de las familias. "Vamos a ampliar el horario de la zona verde hasta las 22:00 horas para que los vecinos que llegan tarde de trabajar encuentren sitio", afirma Jiménez.

Estas políticas, recalca Jiménez, ya muestran un impacto directo en la demografía de Toledo. Según datos del consistorio, el Casco Histórico ha sumado 300 nuevos habitantes en el último año, un crecimiento que el concejal atribuye a la mejora de la calidad de vida y a las facilidades de movilidad para los residentes.