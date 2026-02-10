La situación en Talavera "mejora" en varias calles pero sigue habiendo un "punto crítico" en la ciudad

Situación en las calles de Talavera de la Reina. Ayuntamiento Talavera de la Reina

La situación ha mejorado en varias de las calles de Talavera de la Reina (Toledo) afectadas por las inundaciones, aunque la zona de Entretorres continúa siendo el principal "punto crítico", donde se concentran los esfuerzos de los servicios de emergencia y se achica agua a un ritmo de más de un millón de litros por hora".

Así lo ha señalado el alcalde, José Julián Gregorio, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), en la que han participado Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, Servicios Generales del Ayuntamiento y la empresa Aqualia.

El regidor ha explicado que, aunque algunas calles ya presentan una evolución favorable, la mayor complicación persiste en Entretorres, donde los equipos de emergencia "continúan trabajando sin descanso y con todos los recursos a su alcance".

Además, ha advertido de que para este martes y miércoles se prevén nuevas lluvias, lo que mantiene activado el dispositivo especial.

Acciones de emergencia

Actualmente se están achicando más de 20.000 litros de agua por minuto, una situación derivada, según ha indicado Gregorio, de la gran cantidad de agua procedente de la Sierra de San Vicente, que está incrementando notablemente el caudal de los arroyos que discurren por debajo de la ciudad.

"Nuestra prioridad sigue siendo proteger a los talaveranos, garantizar su seguridad y destinar todos los medios materiales y humanos para ayudar a las familias que están sufriendo inundaciones en sus viviendas y garajes", ha subrayado el alcalde, quien ha reiterado el apoyo del Ayuntamiento a los vecinos afectados.

Reunión del CECOPAL en Talavera de la Reina. Ayuntamiento Talavera de la Reina

En la zona trabajan 25 efectivos de bomberos, junto a personal de los Servicios Generales del Ayuntamiento, Protección Civil e INFOCAM.

En total se están utilizando 21 motobombas y se han repartido 3.300 sacos de tierra para contener el avance del agua. Protección Civil continúa monitorizando los arroyos tanto de la ciudad como de sus pedanías.

Mejorías notables

Gracias a la mejoría registrada, ya se han reabierto al tráfico calles como Cristo, Mula, Carmen, Charcón y San Esteban. Sin embargo, continúan inundadas y cortadas al tráfico las calles Entretorres, Hilanderas y Grisetas.

El alcalde ha recordado que se mantiene la exención del pago de la zona azul en toda la ciudad hasta el miércoles incluido. Asimismo, se ha habilitado el parking del Polideportivo José Ángel de Jesús Encinas para los vecinos afectados.

Por otro lado, todos los parques municipales continúan cerrados, con refuerzo de la señalización y el balizamiento por parte de la Policía Local. Gregorio ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no acceda a estas zonas "bajo ningún concepto".

José Julián Gregorio visita la zona más afectada por las inundaciones. Ayuntamiento Talavera de la Reina

En cuanto al mercadillo del miércoles, se permitirá el acceso por los arcos del ferial y Talavera Ferial, pero no se podrá cruzar por el parque de La Alameda, que permanece cerrado.

El dispositivo de emergencia se mantendrá activo mientras persista el riesgo, con la coordinación permanente de los servicios de seguridad y emergencia para hacer frente a una situación que sigue siendo complicada en varios puntos de la ciudad.