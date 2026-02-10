Núñez exige al Gobierno regional actuar con urgencia en Talavera de la Reina: "Cada vez que hay una catástrofe no está"

Paco Núñez y José Julián Gregorio durante su visita a la zona más afectada de la ciudad de Talavera. PP CLM

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado este martes al Gobierno regional que actúe "de manera inmediata" y refuerce con más medios materiales y humanos el dispositivo desplegado en Talavera de la Reina para ayudar a los vecinos afectados por las inundaciones.

Núñez ha realizado estas declaraciones durante una visita a las zonas afectadas junto al alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio. "Los vecinos están enfadados y con razón. Cualquiera que tenga un metro de agua en su casa entiende perfectamente cómo se sienten", ha señalado.

El dirigente regional del PP ha puesto en valor la actuación del Ayuntamiento y del alcalde, asegurando que "han estado desde el minuto uno, escuchando a los vecinos, trabajando sobre el terreno y dando la cara".

Necesidad de apoyo

Ha subrayado que el Consistorio ya ha puesto todos sus recursos a disposición para evacuar el agua y que los técnicos municipales trabajan en soluciones a medio y largo plazo, pero ha insistido en que "ahora lo urgente es achicar agua, traer más bombas y más medios", algo que, a su juicio, no puede asumir en solitario el Ayuntamiento.

Por ello, ha exigido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que atienda la petición formal realizada por el alcalde y colabore "de manera leal", afirmando que "Talavera necesita hoy más que nunca la colaboración de todas las administraciones".

Núñez ha lamentado que, a su entender, "cada vez que ocurre una catástrofe el Gobierno regional no está", citando episodios como la borrasca Filomena, la dana de Letur o las actuales inundaciones.

"Esto no va de colores políticos, va de vecinos que tienen problemas", ha recalcado, añadiendo que "no se puede dejar de ayudar a un Ayuntamiento porque no sea de tu color político".

Durante la visita, varios vecinos han expresado su malestar por la falta de medios, han pedido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y han mostrado su temor a posibles derrumbes en sus viviendas.

Por su parte, el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha reconocido la "gravedad" de la situación, derivada del desbordamiento de los arroyos subterráneos por las intensas precipitaciones en la ciudad y en la Sierra de San Vicente.

Además, ha confirmado que este mismo martes ha solicitado más medios a la Junta, ya que se trabaja a un ritmo de 1,2 millones de litros de agua achicados por hora.

Contacto por parte de Gobierno regional

Por otra parte, fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha han señalado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, contactó directamente con el alcalde de Talavera el viernes 6 de febrero para ofrecerle los medios necesarios y explicarle cómo canalizar oficialmente la solicitud.

Según estas mismas fuentes, el sábado 7 volvió a hablar con el alcalde ante la ausencia de una petición formal, que finalmente se realizó a las 18:00 horas de ese día, enviándose los recursos solicitados.

Asimismo, aseguran que tanto el sábado como el domingo, el director general de Protección Ciudadana mantuvo conversaciones con el alcalde en torno a las 12:00 horas, y que cada vez que el Ayuntamiento ha solicitado nuevos medios, estos han sido enviados, incluidos los requeridos por los bomberos que trabajan en la zona.