Mora adjudica la redacción del proyecto que convertirá la plaza de toros en un espacio multiusos

El Ayuntamiento de Mora (Toledo) ha adjudicado la redacción del proyecto técnico que definirá la transformación integral de la Plaza de Toros, un paso decisivo dentro del proceso iniciado en 2024 con la adquisición municipal del recinto y previo a la próxima licitación pública de las obras.

El alcalde moracho, Emilio Bravo, ha subrayado que la adjudicación “marcará un antes y un después para este espacio histórico, que volverá a situarse en el centro de la vida cultural y social del municipio”, al tiempo que permitirá concretar la futura intervención para "convertir la plaza en un recinto moderno, accesible y preparado para albergar festejos taurinos, conciertos, actividades culturales y eventos deportivos".

La plaza de toros de Mora pasó a ser de titularidad municipal en 2024, tras décadas en manos privadas, culminando así la recuperación de un recinto histórico construido a mediados del siglo XIX por vecinos de la localidad y profundamente ligado a la identidad moracha.

Condiciones

La empresa adjudicataria contará con un plazo aproximado de mes y medio para presentar el proyecto, que servirá de base para que posteriormente se active la licitación de las obras, con el objetivo de iniciar cuanto antes la remodelación y dotar a Mora de una infraestructura pública polivalente y plenamente adaptada a los estándares actuales de seguridad, accesibilidad y servicios.

El alcalde ha insistido en que esta actuación responde al compromiso municipal de proteger el patrimonio histórico, dinamizar la vida cultural y generar nuevas oportunidades sociales y económicas para el municipio, “poniendo en valor nuestras tradiciones y proyectando Mora hacia el futuro”.