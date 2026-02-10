Las inundaciones en Talavera de la Reina obligan a evacuar a cinco personas al pabellón José Ángel de Jesús Encinas

Cinco personas han sido evacuadas de su domicilio en Talavera de la Reina (Toledo) como consecuencia de las inundaciones que están provocando el desbordamiento de varios arroyos que discurren bajo algunos barrios de la ciudad.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, han informado que tras recibir la solicitud por parte del Ayuntamiento, han procedido a activar desde el 112 el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de albergue de Cruz Roja para acoger a estos vecinos en el pabellón polideportivo José Ángel de Jesús Encinas.

A primera hora del día, la situación había mejorado de manera moderada con la apertura al tráfico de algunas calles como Cristo, Mula, Carmen, Charcón y San Esteban.

Sin embargo, las lluvias que ha dejado la borrasca Marta se ha dejado notar en las calles Entretorres, Hilandera y Grisetas donde los servicios de emergencia continúan trabajando para achicar agua a un ritmo 1,2 millones de litros por hora, según los datos ofrecidos por el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio.

Concretamente, el dispositivo desplegado está compuesto por 25 efectivos del servicio de bomberos, que están actuando junto a personal de los Servicios Generales del Ayuntamiento, Protección Civil y los trabajadores del Infocam movilizados por la Junta.

A estos recursos humanos se une la movilización de 21 motobombas utilizadas en las labores de achique y el reparto de 3.300 sacos terreros entre los vecinos de los lugares más afectados.

Esta situación deriva de la gran cantidad de agua que están evacuando los diferentes arroyos, como el de la Portiña, que recogen la pluviometría de la Sierra de San Vicente y confluyen en el Tajo a su paso por la ciudad. Algunos de estos cauces discurren bajo el suelo de la ciudad en grandes colectores que se están viendo desbordados y hacen aumentar el nivel freático provocando inundaciones en calles, garajes y bajos.

De hecho, efectivos de Protección Civil se están encargando de la monitorización de estos arroyos tanto en la ciudad como en las pedanías para evitar situaciones más graves.

Nivel del Tajo

Por otra parte, la ciudad mantiene un ojo puesto en el río Tajo, cuyo caudal a su paso por la ciudad continúa en nivel rojo.

Los últimos datos ofrecidos por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) indican que la estación de aforo del Tejar muestra un caudal de 435 metros cúbicos por segundo. En los dos medidores situados río abajo de la desembocadura del Alberche, esta cifra aumenta a 691 en La Milagrosa y 727 en Palomarejo.

No obstante, cabe recordar que se trata de cifras todavía lejanas a las registradas la pasada primavera, cuando el caudal llegó a alcanzar los 1.400 metros cúbicos por segundo provocando la caída de parte del Puente Viejo.