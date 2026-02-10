El Hospital de Parapléjicos está fuera de peligro ante la crecida del Tajo en estos momentos, asegura el alcalde de Toledo

En marzo de 2015 la UME levantó un muro de contención ante las crecidas del Tajo en Paraplejicos. Javier Longobardo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha pedido calma y precaución ante la situación del río Tajo, asegurando que el Hospital Nacional de Parapléjicos no corre peligro. "No se prevé que la crecida afecte al centro", ha asegurado, a diferencia de lo ocurrido la pasada primavera, cuando fue necesaria la intervención de la UME.

Aunque el nivel del agua ha bajado ligeramente esta noche, Toledo sigue en nivel rojo. La mirada está puesta ahora en los desembalses que se están realizando en las presas de Madrid, lo que podría provocar que el caudal vuelva a subir en las próximas horas. No obstante, el Ayuntamiento insiste en que cualquier incremento será "paulatino y no repentino".

El alcalde ha insistido en que los vecinos respeten los cortes de paso y no se acerquen a las riberas. "Es fundamental la colaboración ciudadana y no rebasar las líneas de seguridad", ha advertido.

En cuanto baje el agua, el Ayuntamiento comenzará el balance de daños en la senda ecológica y la playa de Tenerías, entre otras zonas. Aun así, el primer edil confía en que el impacto sea menor que el de años anteriores. "Los daños no van a ser como los de la pasada primavera", afirma.

Sobre la posibilidad de pedir la declaración de zona catastrófica, el alcalde prefiere esperar a la evaluación del alcance real, además de estudiar las líneas de ayuda que ofrezca el Ministerio.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local licitará esta semanala reparación de la calle Río Jarama y se mantiene el plan de asfaltado en el Polígono y Santa Bárbara.