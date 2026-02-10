Charo y Carlos, la pareja de Toledo que vendió su casa para vivir en una autocaravana de 12 m²: "No somos perroflautas"

Hace algo más de siete años, un abogado de prestigio y una pediatra de éxito vendieron su "casopolón" y su coche para vivir en una autocaravana de apenas 12 metros cuadrados recorriendo el mundo. Ellos son Charo (64 años) y Carlos (71 años), una pareja de Talavera de la Reina cuya historia ha fidelizado a más de 300.000 personas en las redes sociales bajo el nombre 'La Gaviota Viajera'.

Desde Alicante, su última parada de viaje, atienden por teléfono a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. "Sé que va a sonar prepotente, pero nosotros fuimos los precursores de esa vida de vehículo-vivienda", explica Carlos con la misma seguridad con la que dieron el paso.

En 2013, sentados en el salón de su antigua casa, desarrollaron una estrategia bautizada como "la desconexión". A Carlos le quedaban cinco años para jubilarse, mientras que a Charo todavía le restaba más de una década de guardias y consultas.

Charo y Carlos en uno de sus viajes.

"Yo no iba a aceptar levantarme para ir a trabajar y verle en la cama. Sabíamos que hubiera sido el divorcio", confiesa Charo entre risas. Motivada por ese desequilibrio, Charo decidió dejar su trabajo diez años antes de acceder a su pensión pese a que estaba "ganando muchísimo dinero", relata.

Durante varios años planificaron la venta de todo su patrimonio para que este plan vital funcionara. "Teníamos un casoplón y no podíamos mantenerlo con la jubilación de Carlos", aclara.

El punto de inflexión llegó el 18 de septiembre de 2018: justo al día siguiente de iniciarse la jubilación de Carlos, arrancaron la autocaravana y comenzaron su vida sobre ruedas a tiempo completo.

Aunque viven en un vehículo de 7,19 metros de largo, marcan distancias con el imaginario colectivo que atribuye este estilo de vida a personas que no tienen mucho que arriesgar o perder: "Los dos somos licenciados superiores, no somos perroflautas. Teníamos unos salarios estupendos, pero queríamos romper con todo", advierten.

La pareja de Talavera subidos en su autocaravana. Fotografía que les realizó Valeria Cassina.

Dentro de este nuevo capítulo de desconexión, la pareja talaverana ha observado que las playas de España están abarrotadas de autocaravanas europeas, pero los españoles brillan por su ausencia. "Calculo que hay unos 200.000 europeos en autocaravana por el Mediterráneo. Es raro o imposible encontrar a un español".

Achacan este déficit de nómadas nacionales a la arraigada tradición de la familia. Ese miedo a salir de la zona de confort consideran que es "una característica muy española que no se da en otros países".

Uno de sus múltiples viajes.

Ellos, por el contrario, mantienen el vínculo con sus seres queridos a través de la tecnología: "Hablamos con mi hija y su pareja prácticamente todos los días", reseña Carlos.

Su proyecto 'La Gaviota Viajera' huye de la estética edulcorada de Instagram donde todo es atardeceres, experiencias y confort. "Dormimos muchas veces en gasolineras, en polígonos, en sitios muy feos", confiesa Carlos. De hecho, se definen con humor como "los reyes de los problemas".

La autocaravana de Charo y Carlos.

En su biografía viajera suman más de 30 países — de Suecia a Túnez, de Noruega a Turquía — y experiencias dignas de una película de Indiana Jones. Una de sus anécdotas más peculiares fue un intento de estafa en Turquía que Charo retransmitió en directo a sus seguidores.

"Un tío se agachó en mi rueda, me señaló el disco de freno lleno de aceite y me dijo que era mecánico de la Mercedes", recuerda Carlos.

Mientras el presunto mecánico se llevaba la pieza, la pareja invitó a refugiarse del calor a la anciana y al menor que lo acompañaban; todo ello, mientras sus seguidores comentaban "¡Es una estafa, os va a robar!", cuentan. Finalmente apareció la policía y la historia acabó bien.

La pareja viajera en las Cataratas del Iguazú.

A pesar de vivir hoy "con una cuarta parte" de ingresos que en su vida anterior, la pareja asegura que la rentabilidad espiritual es infinitamente superior. "Caminamos mínimo 15 kilómetros diarios", resalta Charo. Además añade que el tema de las redes sociales les mantiene la mente "muy espabilada".

Tailandia y China son sus futuros destinos, aunque en este caso lo harán en avión y acompañados de seguidores. Esa espontaneidad es el motor que les mueve y no se arrepienten de dar ese salto tan valiente hace casi una década. "Cada año que he vivido en la autocaravana equivale a ocho de los de antes. Ningún día es igual".

Tras recorrer media Europa en carretera y aventurarse a descubrir el resto de continentes desde el aire, reconocen que "es una maravilla estar fuera del sistema".

Charo y Carlos en el espacio de autocaravanas que lleva su nombre en Talavera de la Reina.

Un amor que les ha convertido en referentes dentro del sector, es más, el pasado mes de octubre el Ayuntamiento de Talavera inauguró el espacio 'Gaviota Viajera', un nuevo área de servicio de autocaravanas de 1.800 metros cuadrados con capacidad para 18 vehículos.

Charo está al borde de la jubilación y Carlos cumple 72 en marzo y, mientras les queden fuerzas, tiene claro que "no vamos a volver a una casa de ladrillo nunca".