Denuncian "discriminación" del ayuntamiento de un pueblo de Toledo contra un menor con autismo

La madre de un niño de cuatro años con autismo, que tiene una discapacidad reconocida del 37 por ciento, ha denunciado que el pequeño ha sufrido "discriminación", ya que el Ayuntamiento de Rielves (Toledo) "no ha permitido su inscripción en una ludoteca infantil".

En declaraciones a EFE, la madre Beatriz Toro ha explicado que a mediados del pasado mes de agosto acudió al Ayuntamiento a apuntar al niño porque quería ir a la ludoteca con sus amigos, pero una vez allí la persona encargada no le aseguró que el chico pudiera acudir. Finalmente, este lunes le confirmaron en la ludoteca que el menor no estaba inscrito.

La mujer ha explicado que cuando le comunicaron que tal vez no se podría inscribir al niño en la ludoteca, el 16 de agosto presentó un escrito en el que pedía la inscripción del menor y presentaba alegaciones solicitando la presencia de un monitor cualificado para cubrir sus necesidades.

Toda vez que el Consistorio no respondió a las alegaciones y como la ludoteca ha comenzado este lunes, Beatriz decidió acudir junto con el niño y ha detallado que, aunque no hubiera un monitor para él, estaba dispuesta a quedarse ella pendiente allí mismo para que "al menos pudiera ver a sus amigos". Sin embargo, ha lamentado que, a la llegada de ambos a la ludoteca, una monitora de ocio y tiempo libre le ha informado de que el Ayuntamiento finalmente no ha inscrito al menor.

"El niño ha sufrido una crisis"

La madre ha denunciado que esta es una situación "discriminatoria" hacia el niño, "que le ha provocado una crisis".

Según ha relatado, tras lo ocurrido, el teniente de alcalde del municipio, Diego Ralo, se ha puesto en contacto con la familia y les ha expresado que la Junta "no les permite" poner un monitor especializado. Sin embargo, el delegado provincial de Educación, José Gutiérrez, ha señalado a EFE que la gestión de las ludotecas y sus trabajadores es de ámbito municipal.

La Agencia EFE se ha puesto en contacto con el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Rielves que, hasta el momento, no ha ofrecido su versión de lo sucedido.