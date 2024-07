Rifirrafe y tensión entre la exalcaldesa Tolón y el actual gobierno de Velázquez en Toledo: "Es rabia"

"Es rabia". Así ha respondido el portavoz del gobierno municipal de Toledo, Juan José Alcalde, a las declaraciones de la exalcaldesa socialista y delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, en las que ha pedido al equipo del actual alcalde, el popular Carlos Velázquez, que "se ponga a trabajar" porque hasta ahora todos los proyectos de la capital son de la etapa anterior, cuando ella dirigía el Ayuntamiento.

En declaraciones este jueves a los periodistas, Tolón ha afirmado que "como exalcaldesa decirle que lo único que se está haciendo en la ciudad de Toledo ahora son todos los proyectos que dejó mi anterior equipo de Gobierno", por lo que ha pedido al alcalde actual que "se ponga a trabajar en las propuestas y asuma las promesas electorales que adquirieron con los toledanos".

Preguntada por el hecho de que desde el Ayuntamiento le hayan pedido que interceda ante el Gobierno de Sánchez para que se licite el tercer carril del Polígono, Tolón ha sostenido que el Ejecutivo central "está cumpliendo muy bien, no solamente con Toledo sino con Castilla-La Mancha", informa Europa Press.

El Gobierno cumple

En este punto, ha recordado respecto a la movilidad en la ciudad de Toledo que el Gobierno de España tiene el proyecto hecho del puente que atravesará Azucaica y llegará al Polígono, correspondiente a la A-40. "Un proyecto que supone una inversión para la ciudad de Toledo de 21 millones de euros".

"Llevaba muchos años guardado en un cajón y por fin en estos últimos años se ha puesto en marcha para comunicar no solamente Toledo con Cuenca por autovía, sino también en una zona concreta el puente que conectará la zona de la Sagra con la ciudad de Toledo", ha remarcado la delegada de Sánchez.

Asimismo, Tolón ha sido preguntada el proyecto del cuartel de la Guardia Civil de Toledo después de que el pleno del Ayuntamiento capitalino pidiera que se aclarara antes del 31 de julio si los terrenos cedidos no van a ser utilizados al tal fin.

Al respecto, la delegada del Gobierno ha afirmado que hay un convenio firmado por el Ministerio del Interior y por el Ayuntamiento de cinco años. "Por tanto, jurídicamente, la parcela pertenece al Ministerio del Interior por cinco años", ha zanjado.

Respuesta del equipo de Velázquez

Por su parte, el portavoz del Gobierno municipal de Toledo, Juan José Alcalde, ha asegurado este jueves, en respuesta a la exalcaldesa, que la ciudad de Toledo, con el Ejecutivo de Carlos Velázquez, "va a seguir adelante con proyectos de ciudad a pesar de la irresponsabilidad de Tolón y del Grupo Municipal Socialista".

Según el portavoz municipal, "Tolón y su grupo lo que trasladan es rabia de ver cómo en tan solo un año el Gobierno municipal con Carlos Velázquez al frente ha desbloqueado algunos proyectos escondidos en los cajones por ser incapaces de desarrollarlos, y otros financiados con fondos europeos a punto de perderse por su pésima gestión".

Por ello, Juan José Alcalde ha pedido a la actual delegada de Sánchez "responsabilidad, que nos deje trabajar y se olvide ya de lo que pudo hacer ella y que ahora reclama tras ocho años para haberlo hecho".

El portavoz municipal de Carlos Velázquez ha recordado que en las pasadas elecciones "los toledanos la pusieron en su sitio, en la oposición, un lugar que ella abandonó para ponerse a las órdenes de Pedro Sánchez". En este sentido, el portavoz se pregunta "qué es lo que hemos hecho los toledanos a Milagros Tolón para que siga haciendo daño a la ciudad".

Tercer carril

"Debería explicar por qué no sale adelante el proyecto del tercer carril y por qué tenemos que seguir aguantando los atascos que colapsan la ciudad por su incapacidad y nula gestión en los ochos años que fue alcaldesa", pero, sobre todo, ha continuado Juan José Alcalde, "por qué Milagros Tolón ahora como delegada del Gobierno, quiere seguir paralizando la ciudad de Toledo desde el Gobierno central".

Con declaraciones como las que Tolón ha realizado este jueves, el portavoz ha asegurado que "deja claro que desde la Delegación de Gobierno va a seguir poniendo trabas al desarrollo y al crecimiento de la ciudad".

Juan José Alcalde se ha referido también al cuartel de la Guardia Civil y ha recordado que Tolón "no quiere a la Guardia Civil a la que ha estado engañando durante ocho años con distintas ubicaciones para la construcción del cuartel y al final de la pasada legislatura se hizo una foto deprisa y corriendo en la zona de la Peraleda cediendo una parcela de más de 30.000 metros cuadrados para su construcción, conociendo el informe del Ministerio en el que reconoce que es un terreno inundable y desaconseja su construcción".

Por tanto, "la irresponsabilidad de Milagros Tolón con sus declaraciones de hoy dejan claro que durante ocho años, no solo no quiso que Toledo se desarrollara, sino que también, como delgada del Gobierno, va a hacer lo posible y lo imposible porque Toledo no crezca, no brille, porque Toledo no salga de esa urna de cristal en la que ella misma nos dejó", ha concluido.