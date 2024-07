El PSOE lamenta la "falta de programa cultural" en Toledo y el Ayuntamiento lo niega y "no entiende las críticas"

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Teo García, ha comparecido este martes para denunciar que Toledo "afronta un verano sin programación cultural" del Ayuntamiento con la "supresión", además, de ciclos y festivales consolidados y reconocidos por el público como el Festival de Músicas y Danzas del Mundo o el Festival Internacional de Poesía Voix Vives. Por su parte, desde el Ayuntamiento afirman que están situando a la ciudad a la "en el mapa cultural europeo"

El socialista Teo García ha explicado que la ciudad va "en dirección contraria" a la Capitalidad Europea de la Cultura y critica la inacción del alcalde, Carlos Velázquez. "No se si es por desinterés, falta de capacidad en la gestión o se debe al pacto de gobierno que tiene con Vox y que implica luchar contra la cultura que en Toledo debería ser diversa, plural y universal", ha indicado.

La ciudad se queda este verano sin el Festival de Músicas y Danzas del Mundo, ha lamentado Teo García, un festival con seis ediciones y por el que han pasado artistas de 23 países de cuatro continentes distintos. Un festival que se celebraba la noche de los sábados en la plaza del Ayuntamiento con una "acogida extraordinaria" y que "es marca de nuestra gestión con actividades públicas y gratuitas".

Tampoco se va a celebrar el Festival Internacional Voix Vives, "sin duda una mala noticia que nuestra ciudad prescinda de este festival que hacía de Toledo la capital de la poesía del Mediterráneo".

Dos actividades, ha señalado, que consiguieron sobrevivir a la pandemia y que volvieron con más calidad pero que lamentablemente el gobierno de Carlos Velázquez ha decidido suprimir.

Para el concejal socialista, la acción cultural del gobierno de PP y Vox "no está, ni mucho menos, a la altura de nuestra ciudad" en un año en el que las iniciativas han brillado por su ausencia con una programación escasa y de la que solo se puede destacar cuatro charlas de novela histórica.

Además de los dos festivales antes mencionados, han eliminado de la agenda también el Luz Toledo, las Noches Toledanas, el ciclo de Música en las Murallas o el Festival de Música y Artes Escénicas. "El prescindir hace más frágil nuestra cultura y la gestión municipal no puede ser más deficiente, especialmente en este verano", ha lamentado Teo García, quien ha insistido en que la cultura en Toledo "tiene cada vez más sombras y menos luz".

Así ha pedido al equipo de Gobierno actual, que aproveche y ponga en valor lo que han aportado en positivo las corporaciones precedentes y lo mantenga.

Más "retrocesos" culturales

Del mismo modo, Teo García ha lamentado el "retroceso" que ha sufrido el programa de promoción de la lectura 'Toledo Lee' con la llegada al gobierno de Carlos Velázquez. La última ha sido el envío del Bonolibro hace escasos días, que normalmente se enviaba en torno al 23 de abril, Día del Libro, a los niños y niñas de 8 años para que pudieran canjearlo en las librerías de la ciudad hasta el mes de julio.

Pues bien, el Gobierno mixto ha enviado este cheque este mes con una carta firmada por el alcalde fechada el 23 de abril, y una validez que terminará el próximo día 31. "Hemos pasado de ser referencia a nivel nacional en el fomento de la lectura a perder potencial en esta y en otras muchas competencias", ha manifestado el edil socialista para decir que se trata de "otro ejemplo, otro hecho más de cómo se apaga la luz de la cultura en Toledo".

Por último, en esta comparecencia, el concejal del Grupo Municipal Socialista ha propuesto al equipo de Gobierno que inicie un proceso de participación ciudadana para que los toledanos y toledanas elijan en qué espacio de la ciudad colocar de manera definitiva la escultura 'Alas de México' de Jorge Marín que fue donada en 2022 al Ayuntamiento con un valor de 300.000 dólares.

La ciudad, "en el mapa cultural europeo"

Por su parte, la concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, ha lamentado que el PSOE "esté alejado de la realidad cultural de la ciudad" tras las críticas recibidas por parte de la oposición.

"Este equipo de Gobierno ha situado a Toledo en el mapa cultural europeo con múltiples actividades novedosas desde el principio de la legislatura", ha expresado.

Asimismo, ha recordado la Noche del Patrimonio celebrada el pasado mes de septiembre, la noche Greco, el ciclo de novela histórica ‘Luz de Europa ’o la actividad gastronómica ‘DegusTo’, además de diferentes actuaciones y conciertos que se han desarrollado en la ciudad durante el verano.

"Contamos también con un nuevo espacio cultural a disposición de los toledanos como es el Corral de Don Diego y el Salón Rico, donde los viernes del mes de julio hemos programado actuaciones que están teniendo muy buena acogida. No entiendo la crítica del PSOE, cuyos concejales casi no he visto por muchas de estas actividades a las que yo he acudido y disfrutado", ha asegurado.