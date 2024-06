El Ayuntamiento de Talavera de la Reina hará declaración institucional por el Orgullo, pero no habrá bandera

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina, gobernado por PP y Vox, va a hacer una declaración institucional de cara al día internacional del Orgullo LGTBIQA+, el próximo 28 de junio, aunque no va a colocar la bandera del colectivo en las dependencias municipales.

Así lo ha adelantado, en declaraciones a EFE, el portavoz del gobierno municipal, Jesús García-Barroso, quien ha detallado que "posiblemente se va a realizar algún acto significativo por ese día" organizado por la Concejalía de Turismo, que pertenece al PP.

El portavoz no ha confirmado si Vox se va a sumar a la declaración, "no lo he hablado con ellos, como equipo de gobierno lo vamos a plantear, pero entra dentro de su decisión particular", ha dicho, y ha insistido en que "nosotros lo vamos a organizar".

Ha recordado que el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, se ha reunido, al menos, en dos ocasiones con la asociación local y comarcal LGTBIQA+, `LGTBora´.

Por su parte, la concejala de Turismo, Gelen Delgado, ha trasladado a EFE que no se va a colocar la bandera del colectivo porque no es una bandera oficial, y ha indicado que todavía no puede confirmar si la declaración va a ir acompañada de alguna actividad ya que "estoy barajando opciones".

Para la asociación LGTBI no colocar la bandera es una "excusa"

Al respecto, el presidente de la asociación 'LGTBora', Víctor González, se ha mostrado sorprendido tras conocer que se hará una declaración institucional porque nadie del Ayuntamiento se ha puesto en contacto con ellos y ha dicho a EFE que prefieren no valorar esta acción, aunque sí ha lamentado que no se coloque la bandera LGTBI, algo que responde, a su juicio, a "excusas".

González ha expresado que la ley de banderas no impide la colocación de la bandera del colectivo LGTBI en consistorios y servicios públicos siempre y cuando estén las tres oficiales, "como se hace en muchos ayuntamientos de España".

Aun así, ha precisado que "hay una pancarta en apoyo al colectivo que se ha usado años atrás, en anteriores corporaciones, y que se podría poner como otros muchos carteles de asociaciones que ha usado el actual gobierno a lo largo del año de gobierno".

El año pasado, el Ayuntamiento de Talavera no colocó ni una bandera ni una pancarta LGTBIQA+, ausencia que el PSOE criticó al considerar que estaba motivada por la entrada de Vox en el gobierno municipal.