Alertan de una plaga de insectos en una piscina de Toledo: "Pueden ser pulgas"

La Asociación Vecinal Alcántara de Toledo ha denunciado que la piscina del barrio de Santa Bárbara está siendo escenario de "una plaga, posiblemente de pulgas", que está afectando a algunos bañistas que han sufrido picaduras y enrojecimiento en la piel.

Desde la asociación han denunciado que no se haya informado de la plaga, aunque han indicado que la información que manejan es que "no se va a cerrar la piscina mientras se aplique un tratamiento".

"Puede haber gente sensible a esos productos, al igual que hay gente muy sensible a las picaduras, sobre todo si afecta a personas con niños pequeños. Es temerario que ante un asunto de salud pública no se informe a los usuarios", han lamentado desde la asociación.

Picaduras y enrojecimiento de la piel.

Plaga y tratamiento

En este contexto, el vocal de Urbanismo y Medio Ambiente de la asociación, Miguel Ángel García, ha pedido al Ayuntamiento que responda a una serie de preguntas para aclarar las dudas existentes.

Concretamente, ha preguntado qué tipo de plaga se ha identificado para valorar el riesgo, así como el producto que se está utilizando para su tratamiento. Asimismo, ha cuestionado cuál es el protocolo de seguridad que se ha adoptado, si se realizarán cierres temporales de la piscina y cuándo se evaluará la efectividad del tratamiento.