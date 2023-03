La Virgen de la Caridad no procesionará esta Semana Santa en Toledo por falta de portadores

La imagen de María Santísima de la Caridad no procesionará este año por las calles de Toledo debido a la falta de portadores. Tal y como ha informado RTVE Castilla-La Mancha, la Junta de Gobierno de la Cofradía no ha querido asumir riesgos, por lo que será la primera vez en más de 20 años que no salga de la Iglesia de Santa Leocadia en la tarde del Viernes Santo.

Así ha informado Pablo Garcés, Hermano Mayor de la Hermandad Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Caridad, que ha confirmado que el Cristo de la Misericordia, de la misma Hermandad, sí que saldrá en procesión con los 25 portadores que tienen disponibles.

El paso de esta Virgen pesa más de 700 kilos y el recorrido que hace es "largo y duro". Necesitan al menos 30 portadores para sacar la imagen, 10 de ellos, para hacer los relevos. Cabe recordar que el año pasado ya salieron sin personas para hacer sustituciones. "Si una persona se cae o se desmaya, el paso se desnivela y puede caer encima del resto, provocando una desgracia".

Falta de costaleros y portadores

La falta de costaleros y portadores para sacar en procesión las imágenes en Semana Santa se ha acentuado tras la pandemia en muchas de las cofradías de Castilla-La Mancha. Garcés ha recordado la cantidad de personas jóvenes que sacaron el paso de la Virgen en 2019, un número que ha caído considerablemente unos años después.

