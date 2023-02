Riolobos exige a Page soluciones “inmediatas” al transporte por autobús entre Talavera y Toledo

La diputada nacional del Partido Popular, Carmen Riolobos, ha exigido a Emiliano García-Page y a la alcaldesa Agustina García soluciones “inmediatas” al transporte por autobús entre Talavera y Toledo, ya que es una “vergüenza” lo que están sufriendo las personas que tienen que utilizar esta línea.

En ese sentido, Riolobos ha recordado que tanto el candidato a la alcaldía José Julián Gregorio como los concejales del PP de Talavera, junto con la Plataforma de Afectados por el Transporte, han denunciado en diversas ocasiones el “calvario” que viven los usuarios de la línea porque no tienen autobuses directos, las frecuencias son escasas, los horarios no son buenos, los autobuses se averían y, además, hay una deficiente atención para la venta de abonos y de billetes anticipados, “fundamentalmente los fines de semana”.

De hecho, ha explicado que cuando no están las taquillas cerradas no hay plazas, “y los usuarios se quedan en las paradas”, o bien los autobuses no paran o llegan tarde sin saber por qué. Para la diputada esta situación “es tercermundista y tanto Page como el Ayuntamiento de Talavera tienen la obligación de resolverlo ya porque no es de recibo el abandono y el maltrato que están sufriendo en este momento los usuarios”.

De igual modo, ha reiterado que los usuarios y el PP están hartos de reclamar una solución desde 2022 y ha dejado claro que el transporte entre Talavera y Toledo “parece de principios del siglo XX en vez de uno del siglo XXI”.

Retroceso en el tiempo

Para Riolobos el aislamiento de Talavera por ferrocarril y el transporte por autobuses además de las comunicaciones con la comarca, con Madrid, Toledo y Extremadura, en lugar de mejorar y ser rápidas, ágiles y con muchas frecuencias, están retrocediendo en el tiempo”.

Por este motivo, ha insistido en que no se puede permitir el abandono al que permanentemente está sometiendo el Gobierno de Castilla-La Mancha a Talavera, dado que tiene una repercusión sobre el trabajo de las personas, la economía de Talavera y las posibilidades de desarrollo de la ciudad y de la comarca.

Por último, la diputada ha asegurado que el maltrato a los viajeros y a la ciudad es "inexplicable”. "No se puede permitir este rosario de quejas en el siglo XXI por la desidia de la falta de interés de un Gobierno regional, que afecta no sólo a los viajeros, sino a todos los talaveranos", ha concluido.

